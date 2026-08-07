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中職／勝騎士「首局症」後迅速回穩 獵殺雄鷹奪生涯第30勝
中信兄弟隊洋投勝騎士又在本季最不擅長的第一局遇到挑戰，開賽就丟掉2分，但他迅速回穩，最終繳出7局失2分優質先發，隊友也逆轉戰局，兄弟終場以5：2擊敗台鋼雄鷹隊，勝騎士拿下本季第7勝、生涯第30勝。
勝騎士首局的失血先是面對雙箭頭王博玄、曾子祐都被敲安，雄鷹連兩棒出局數換進壘先攻下1分，陳文杰二壘打再下一城。
勝騎士本季在第一局被打擊率高達0.397，被敲27支安打、失14分，全數都是所有局數的最差數據。
雄鷹先握有2：0領先，但先發投手艾速特第三局遭遇危機，先遭宋晟睿、張仁瑋敲安，與主審好球帶的搏鬥也在此時考驗他的耐心，一度氣到綜藝摔、咬手套，面對陳俊秀、詹子賢都投出四壞保送，兄弟擠回1分，第五局則因張士綸、陳俊秀、詹子賢串連安打丟掉2分。
艾速特以6局失3分退場，兄弟在第七局面對李欣穎擴大優勢，宋晟睿敲安、張仁瑋保送上壘，張士綸安打先帶有1分打點，陳俊秀打到投手正面的滾地球，李欣穎選擇傳二壘，讓兄弟三壘跑者再跑回分數，兄弟擴大為5：2領先。
勝騎士越投越穩，後續未再掉分，由李振昌、呂彥青負責最後2局，聯手手下這場勝利。
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