中職／悍將狂敲11安卻拿0分 連6季雙位數完封敗繼續「獨旅」

富邦悍將隊11支安打串不回1分，終場以0：4遭到統一獅隊完封，本季集滿10場完封敗，連續6季達到雙位數完封敗，在這項負面紀錄之旅踏上一個人的旅程。

悍將先發投手魔力藍首局就遭遇亂流，張皓崴、陳傑憲、陳鏞基3支安打攻下2分，第二局又被首位打者陳聖平敲安，張皓崴、陳傑憲的安打各帶有1分打點，獅隊早早取得4：0領先。

陳傑憲第二局、第五局各一次折返一壘不及形成出局數，跑壘「送禮」，讓魔力藍避免失血繼續擴大，最終以96球完成7局投球，被敲10安打、失4分。

悍將打線面對布雷克遭到封鎖，最佳機會出現在第六局，林澤彬、張育成敲安，無人出局攻占一、二壘，且棒次進入第4到6棒，卻依然無力送回分數，布雷克留下一場6局無失分好投。

獅隊3任後援投手登板，包括第九局獅隊守護神鍾允華，悍將在兩出局後戴培峰、王正棠都敲安打，分數依然聞風不動。聯盟史上單場0分的最多安打紀錄來自1999年5月1日兄弟象隊12安，悍將差點就要平紀錄。

悍將最終締造本季第10次遭到完封，跟進統一獅（13次）、中信兄弟（11次）的行列，成為本季第三支單季雙位數完封敗的球隊；樂天桃猿隊為9次，台鋼雄鷹隊8次，味全龍隊則是4次。

此外，悍將從2021年起已經連續6季雙位數完封敗，在這項紀錄獨霸一方，放眼過去中職36年歷史，其餘球隊最多只有連2季雙位數完封敗。