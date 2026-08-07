中職／艾菩樂7局無責失封鎖前東家 桃猿3：1屠龍捍衛下半季首位

下半季龍頭之爭，暫居第一的樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰味全龍隊，艾菩樂先發7局無責失封鎖前東家，打線則靠著9支安打的串連，終場以3：1勝出，收進下半季對戰龍隊首勝，也將本季對戰戰績追成4勝11敗。

猿隊在2局下先由張趙紘敲出內野安打，靠林子偉短打推進上二壘，2出局後嚴宏鈞敲出右外野安打，助猿隊打下1：0領先。第3局陳晨威二壘打，2出局後林智平補上安打送回第2分。

猿隊接著在5局下又有攻勢，陳晨威獲四壞球保送上壘，林政華敲出右外野方向安打，同時右外野手張祐嘉發生失誤，猿隊繼續攻回分數，取得3：0領先。

猿隊先發洋投艾菩樂今天也有效壓制龍隊打線，開賽起連續解決9名打者，直到4局上才被敲出安打、沒有失分，投到7局上連飆2K後，讓李凱威因右外野手陳晨威的失誤站上二壘，再被張政禹揮出二壘打失1分，接著化解得點圈有人的危機，守住領先優勢。

艾菩樂連3場出賽投滿7局，今天僅被敲3支安打，沒有投出保送，送出4次三振，失1分非自責分，拿下本季第3勝，也是他今年轉戰猿隊後，第5度面對前東家龍隊，終於拿下對戰首勝。

龍隊先發投手鋼龍今天主投7局用99球，被敲出9支安打，有2次保送，失3分（2分自責分），吞本季第7敗。