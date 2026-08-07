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日職／林安可選保送還敲二壘打有打點 西武不敵軟銀吞3連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可。記者許正宏／攝影
林安可。記者許正宏／攝影

西武隊今起在主場與軟銀隊展開3連戰，排出3名洋砲扛起前3棒，林安可擔任先發第2棒、左外野手，在8局下敲出帶有打點的二壘打，單場3支1還選到1次保送，但終場西武仍以2：5不敵軟銀，吞下3連敗。

西武隊今天先發打線前3棒排出洋砲連線，依序為卡納里歐（Alexander Canario）、林安可及尼文（Tyler Nevin），並由42歲老將中村剛也扛第4棒、指定打擊。面對軟銀隊先發左投松本晴，3名洋砲前7局打完都沒有敲出安打，林安可前3打席吞2K，但選到1次四壞球保送上壘。

軟銀隊在4局上先靠山本祐大的二壘打敲回第1分，西武則是在5局下由柘植世那敲出陽春全壘打追平比數，雙方1：1平手。

然而西武先發高橋光成投完6局失1分退場後，軟銀打線在7局上攻破西武牛棚，柳町達代打敲出2分打點三壘打超前比數，8局上山本祐大三壘打再添2分，軟銀取得5：1領先。 

8局下軟銀換上今年經典賽國手松本裕樹登板，西武由源田壯亮的安打展開反攻，林安可在1出局後揮出中外野方向的二壘打，送回壘上隊友，幫助西武隊追回1分，但西武後續攻勢沒能延續，終場以3分差吞敗。

林安可此戰3打數敲出1支二壘打，另獲得1次保送上壘，吞下2次三振，本季打擊率小升至2成32；8月則是出賽5場，合計17打數敲5安，打下3分打點，單月打擊率2成94。

西武 軟銀 林安可 日職

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