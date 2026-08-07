聽新聞
0:00 / 0:00

中職／瑪帝斯觀察中職打者 擊球佳但長打少「閃掉就好」

中央社／ 新北7日電
中華職棒富邦悍將隊新洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）（前）。富邦悍將隊提供／中央社
中華職棒富邦悍將隊新洋投瑪帝斯（Quinton Martinez）（前）。富邦悍將隊提供／中央社

富邦悍將隊新洋投瑪帝斯帶著在二軍投出最快151公里的球速，準備好明天一軍登板先發，他觀察中華職棒打者的擊球能力好，但長打者較少，「閃掉他就好。」

瑪帝斯（Quinton Martinez）現身新莊棒球場，備戰明天先發工作，今天接受媒體聯訪時表示，很期待能夠與這裡最好的打者對決，但能做的還是一球一球去投，「掌握我能掌握的事」。

瑪帝斯在二軍出賽2場，都有投到150公里以上。他表示，自己從高中開始就是以強化速球為目標，隨著年齡增長，球速有些下滑，「但我想只要能維持145到150公里，那就沒什麼問題」。

雖然在二軍僅投5.2局，瑪帝斯認為自己觀察台灣打者的樣本數較少，目前看到台灣打者的擊球能力不錯，然而相較在美國一條打線有6、7人具備隨時可能開轟的能力，「這裡可能就1個人，所以只要閃掉他就好。」

台灣和美國的差異還有速食，瑪帝斯笑說在二軍吃很多次知名速食餐廳，相較美國，台灣的餐點品質更高，漢堡裡還有生菜及其他料，「吃起來好吃很多。」另外，他也嘗試了蝦仁炒飯、小籠包等台灣食物，最喜歡小籠包。

在來台灣之前，瑪帝斯認識的球員不多，收到悍將邀約時，透過社群媒體傳訊詢問效力統一7-ELEVEn獅隊的布雷克（Brock Dykxhoorn），獲得親切回應，「他讓我更容易做出決定。」同隊認識的則有上過大聯盟的張育成，「我玩電玩遊戲還有用過他。」

中職 富邦悍將

延伸閱讀

韓職／點出王彥程超猛「致命武器」 韓國傳奇盛讚：很久沒看到這種左投了

MLB／千賀滉大測試牛棚新角色 飆破161公里寫大聯盟生涯最速

MLB／飛機拉布條嗆「道奇毀了棒球」！史庫柏卻享受全場狂噓

慘到被移出先發輪值 從日職挑戰大聯盟今井達也困境是什麼？

相關新聞

中職／悍將註銷救火日援阿部雄大 瑪帝斯8日初登板迎戰獅隊

富邦悍將隊明天「開箱」新洋投瑪帝斯，將面對統一獅隊先發，確定註銷日籍洋投阿部雄大，生涯第一個職棒賽季，共在中職一軍出賽10場，取得3勝5敗、防禦率4.44。

日職／旅日傳奇告別舞台！陽岱鋼9月26日新潟主場辦引退儀式

台灣旅日名將陽岱鋼確定將在本季結束後高掛球鞋，結束長達21年的職業生涯。所屬日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊今天宣布，將在9月26日主場對千葉羅德海洋隊二軍之戰後，為陽岱鋼舉辦引退儀式，讓球迷有機會親眼向這名台灣好手送上祝福。

經典賽／井端弘和爛到連大谷都吐槽！球員爆混亂調度：牛棚投5球就上場

2026經典賽日本武士隊由大谷翔平領軍，仍止步8強創隊史最差成績，如今日本八卦雜誌「週刊文春」爆料以井端弘和為首的日本教練團，如何在經典賽期間扯球員後腿。

韓職／點出王彥程超猛「致命武器」 韓國傳奇盛讚：很久沒看到這種左投了

效力韓職韓華鷹台灣左投王彥程，日前面對三星獅主投6局僅被敲3安，送出7次三振無失分，強勢拿下本季第10勝，寫下台灣投手在KBO的新里程碑。賽後他優異的投球表現也折服對手主帥，盛讚他的球路真的很難對付。

中職／頸部不適後花了太多時間調整 艾菩樂表現回穩感謝家人相伴

樂天桃猿隊洋投艾菩樂今天開季起狀況不盡理想，7月之前出賽12場僅拿1勝吞8敗，但進入下半季後狀況回穩，連兩戰繳出7局無責失的好投。他也透露原因，先前因為脖子不適影響，花了很多時間才找到最適合的調整方式。

中職／艾菩樂好投後一軍洋將如何取捨？ 曾豪駒：明無異動持續觀察

樂天桃猿隊有望在近日於一軍啟用「雙洋砲」陣型，然而今天洋投艾菩樂對味全龍隊繳出7局失1分（非責失）的好投帶隊奪勝，讓猿隊的洋將取捨增加難度，對此猿隊總教練曾豪駒表示，還是會持續觀察，明天不會有洋將異動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。