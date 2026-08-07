中職／瑪帝斯觀察中職打者 擊球佳但長打少「閃掉就好」

富邦悍將隊新洋投瑪帝斯帶著在二軍投出最快151公里的球速，準備好明天一軍登板先發，他觀察中華職棒打者的擊球能力好，但長打者較少，「閃掉他就好。」

瑪帝斯（Quinton Martinez）現身新莊棒球場，備戰明天先發工作，今天接受媒體聯訪時表示，很期待能夠與這裡最好的打者對決，但能做的還是一球一球去投，「掌握我能掌握的事」。

瑪帝斯在二軍出賽2場，都有投到150公里以上。他表示，自己從高中開始就是以強化速球為目標，隨著年齡增長，球速有些下滑，「但我想只要能維持145到150公里，那就沒什麼問題」。

雖然在二軍僅投5.2局，瑪帝斯認為自己觀察台灣打者的樣本數較少，目前看到台灣打者的擊球能力不錯，然而相較在美國一條打線有6、7人具備隨時可能開轟的能力，「這裡可能就1個人，所以只要閃掉他就好。」

台灣和美國的差異還有速食，瑪帝斯笑說在二軍吃很多次知名速食餐廳，相較美國，台灣的餐點品質更高，漢堡裡還有生菜及其他料，「吃起來好吃很多。」另外，他也嘗試了蝦仁炒飯、小籠包等台灣食物，最喜歡小籠包。

在來台灣之前，瑪帝斯認識的球員不多，收到悍將邀約時，透過社群媒體傳訊詢問效力統一7-ELEVEn獅隊的布雷克（Brock Dykxhoorn），獲得親切回應，「他讓我更容易做出決定。」同隊認識的則有上過大聯盟的張育成，「我玩電玩遊戲還有用過他。」