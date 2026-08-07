中職／新莊棒球場無障礙設施再升級 親子、身障族觀賽環境更友善

富邦人壽響應「金融大回饋」計畫，持續以具體行動關心多元族群之運動參與權益及觀賽品質，攜手富邦悍將隊打造友善無障礙球場環境，今年持續優化新莊棒球場無障礙設施，整建原有4間無障礙廁所，並新建4間親子廁所，將關懷力道從身障族群擴大到親子族群，並邀請Fubon Angels女孩Jessy領銜拍攝宣傳影片，吸引85萬人次共同關心「運動平權Equality and Equity in Sports」議題，共創友善共融的運動環境。

富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著保險趨勢從事後理賠，轉向健康管理的事前預防，本公司近年積極實踐全民健康促進的本業初衷，整合集團資源、串聯公部門、公益組織、大專院校等力量，並透過贊助運動賽事、運動選手及運動場館設施等具體行動倡議運動平權，及落實公平待客原則的友善服務精神，使推動「觀賽平權、參賽平權」成果持續累積擴大，進而響應聯合國永續發展目標SDG3健康與福祉、SDG10消弭不平等、SDG17多元夥伴關係，成為促進社會環境共好與健康生活的保險標竿。

現今不僅是數位AI時代，大眾更重視影音行銷帶來的資訊價值與共感故事，因應2026年新莊棒球場無障礙設施升級，富邦人壽與富邦悍將再度攜手推出一支影片介紹「無障礙與親子廁所」的友善設備，持續由Fubon Angels的Jessy領銜，邀請戰神身障棒球隊員邱冠傑，及學齡前孩童們參與拍攝，實際體驗此項貼心舒適的新設施，帶大家一起認識球場新升級的友善空間，並持續喊出「運動平權 快樂應援」口號，呼籲全民共同重視不同族群的運動參與權益及觀賽品質。

今天也特別邀請中華民國身障棒壘球協會旗下之身障與視障球隊成員，及新北市新莊區中港國小附設幼兒園之孩童與家長等共約150人，一起到新莊棒球場觀賞職棒比賽，同時親身體驗場內外近年有感升級之無障礙設施，包括「充足的無障礙/親子廁所」、「無障礙售票口」、「無障礙坡道」、「輪椅席及陪伴席」等友善服務資源，希望讓身障者、幼童與其陪伴照護者等多元族群都能輕鬆共享觀賽時光。