中職／給了機會卻沒把握住 葉總說重話：本土先發⋯要自強啦！

味全龍隊今年開季至今用洋投打天下，至今打了81場比賽，只用了2名本土先發郭郁政、曾仁和負擔11場先發，但昨天郭郁政登板狀況不斷，總教練葉君璋也說重話，「大家常常在說台灣都是靠洋投，但我們本土先發⋯⋯要自強啦！」

昨天龍隊以2：8不敵統一獅隊，前6局面對獅隊洋投喬登僅敲1安打，葉總直言：「喬登真的滿強的。」但接著話鋒一轉，「我們投手前面失誤啦、忘記補位啦，連自己牽制幾次都不知道，我只記得這些事情，已經忘記喬登投很好。」

葉總也說：「就算他（喬登）昨天投不好，我們也沒有機會啊，一個投手投幾局就犯3個錯，還有什麼機會？」

郭郁政昨天睽違2個月在一軍先發，但僅投4.2局被敲9支安打，失6分（5分自責分）吞本季首敗，除了挨打外還發生守備失誤、投手犯規等狀況，葉總隔了一天後說起來都還是難掩無奈。

葉君璋指出，有人會說這樣的表現是「太久沒丟」導致，但這麼久沒丟，卻都沒辦法準備好，「準備了這麼久，不就是為了下一場先發嗎？」

葉總也提到，選手常會說自己沒有出賽機會，「但問題是，機會給你的時候，你有沒有把握住？有的話自然就會有更多機會，但如果機會已經很少，你又沒把握住，機會就會越來越少。」

龍隊上半季靠「洋投風火輪」奪上半季冠軍，因此壓縮本土投手的出賽空間，也是常被討論的議題，但葉總語重心長地說：「我的意思是，我們本土先發……要自強啦！」