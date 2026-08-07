凱撒飯店連鎖攜手新北凱撒棒球隊 陪伴家扶學童揮棒逐夢打造公益體驗日

秉持深耕體育發展與實踐企業社會責任的理念，凱撒飯店連鎖持續透過旗下運動企業隊投入基層棒球培育。8月7日由板橋凱撒大飯店帶頭，攜手新北凱撒棒球隊、新北市政府體育局及新北家扶中心，共同舉辦公益棒球體驗活動，邀請家扶學童參與，結合創意手作、棒球教學及球員互動交流，讓孩子們在歡笑中感受棒球魅力，培養團隊合作精神，也透過運動累積自信、勇敢追逐夢想，同時實踐企業關懷兒童及推廣基層運動的社會責任。

活動上午於板橋凱撒大飯店揭開序幕，孩子們首先參與「棒球帽壓克力彩繪」DIY課程，運用繽紛色彩與創意，親手彩繪出獨一無二的專屬棒球帽，展現童趣與想像力；隨後於飯店享用精心準備的午餐，為下午的棒球體驗補充滿滿活力。

用餐過後，由飯店人員帶領孩子們前往三重棒球場，展開為期兩小時的棒球教學體驗。現場由新北凱撒棒球隊球員親自帶領，依人數分組，輪流體驗投球、守備、打擊與跑壘等棒球基礎訓練，並結合樂樂棒球競賽及趣味互動遊戲，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中認識棒球運動、培養運動興趣，也從實際參與中學習合作、互助與永不放棄的運動精神。

凱撒飯店連鎖表示，長期支持台灣體育發展，除透過新北凱撒棒球隊深耕基層棒球，也持續結合飯店資源推動各項公益活動，希望讓更多孩子有機會接觸運動、建立自信，並從中培養毅力、健康生活態度與正向價值觀。此次與集團企業隊共同攜手新北市政府體育局及新北家扶中心，打造兼具教育、公益與運動體驗的一日活動，期待在孩子心中播下熱愛運動的種子，陪伴他們勇敢追夢、健康成長。

活動最後，新北家扶中心致贈感謝狀，感謝凱撒飯店連鎖、新北凱撒棒球隊及新北市政府體育局共同促成此次公益活動，全體學童、教練與球員也一同合影留念，為充滿歡笑與感動的一天留下美好回憶。

新北凱撒棒球隊球員教導家扶中心孩童如何正確跑壘。 凱撒飯店連鎖提供

板橋凱撒大飯店Lotus泰饗蓮花餐廳特製美味餐點，邀請家扶中心孩童享用。 凱撒飯店提供

新北凱撒棒球隊球員於三重棒球場教導家扶中心孩童專業的打擊教學。 凱撒飯店提供