聽新聞
0:00 / 0:00
凱撒飯店連鎖攜手新北凱撒棒球隊 陪伴家扶學童揮棒逐夢打造公益體驗日
秉持深耕體育發展與實踐企業社會責任的理念，凱撒飯店連鎖持續透過旗下運動企業隊投入基層棒球培育。8月7日由板橋凱撒大飯店帶頭，攜手新北凱撒棒球隊、新北市政府體育局及新北家扶中心，共同舉辦公益棒球體驗活動，邀請家扶學童參與，結合創意手作、棒球教學及球員互動交流，讓孩子們在歡笑中感受棒球魅力，培養團隊合作精神，也透過運動累積自信、勇敢追逐夢想，同時實踐企業關懷兒童及推廣基層運動的社會責任。
活動上午於板橋凱撒大飯店揭開序幕，孩子們首先參與「棒球帽壓克力彩繪」DIY課程，運用繽紛色彩與創意，親手彩繪出獨一無二的專屬棒球帽，展現童趣與想像力；隨後於飯店享用精心準備的午餐，為下午的棒球體驗補充滿滿活力。
用餐過後，由飯店人員帶領孩子們前往三重棒球場，展開為期兩小時的棒球教學體驗。現場由新北凱撒棒球隊球員親自帶領，依人數分組，輪流體驗投球、守備、打擊與跑壘等棒球基礎訓練，並結合樂樂棒球競賽及趣味互動遊戲，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中認識棒球運動、培養運動興趣，也從實際參與中學習合作、互助與永不放棄的運動精神。
凱撒飯店連鎖表示，長期支持台灣體育發展，除透過新北凱撒棒球隊深耕基層棒球，也持續結合飯店資源推動各項公益活動，希望讓更多孩子有機會接觸運動、建立自信，並從中培養毅力、健康生活態度與正向價值觀。此次與集團企業隊共同攜手新北市政府體育局及新北家扶中心，打造兼具教育、公益與運動體驗的一日活動，期待在孩子心中播下熱愛運動的種子，陪伴他們勇敢追夢、健康成長。
活動最後，新北家扶中心致贈感謝狀，感謝凱撒飯店連鎖、新北凱撒棒球隊及新北市政府體育局共同促成此次公益活動，全體學童、教練與球員也一同合影留念，為充滿歡笑與感動的一天留下美好回憶。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。