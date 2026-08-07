中職／桃猿2新秀投手二軍搶先「開箱」 19歲左投吳柏霆連飆4K好驚艷

樂天桃猿隊日前已率先簽下今年季中選秀挑中的3名新秀，其中2名投手，包括第一指名的21歲右投陳趙羿勳，及第6輪選進的19歲左投吳柏霆，今天也搶先在二軍「開箱」，成為今年各隊最先亮相的新秀。

猿隊在今年季中選秀挑中8名好手，簽約進度跑第一，7月31日率先公布與陳趙羿勳、第2指名的內野手鄭鈞澤及吳柏霆等3人完成簽約，3人也隨即向球隊報到投入二軍訓練，另外第8輪選進的莊承翰近期也已完成簽約並報到。

今天猿隊二軍在青埔棒球場對上中信兄弟二軍，兩名新秀投手首次亮相，左投吳柏霆在6局上2出局後登板，面對4個人次連飆4次三振，用16球有13顆好球，沒有失分；第7局由猿隊首輪指名的陳趙羿勳接手，投1局被敲2安，無失分，最快球速達147公里。

兩名新秀「開箱」，猿隊總教練曾豪駒在一軍休息室內透過轉播關心，一軍投手教練川岸強、戰力編成部長林昭宏以及領隊野原武人，則都在現場親自掌握狀況。

林昭宏表示，吳柏霆首場出賽的表現可說是超乎預期，「之前他都是丟長局數，現在剛進來球隊讓他嘗試先以短局數出賽，感覺球的威力比先發時更好，比賽的節奏掌控等，比預期好很多。」目前規劃讓他先從牛棚出發，但會持續觀察他的表現，未來也不排除朝長局數的方向養成。

至於陳趙羿勳首戰的表現，則是一如球探過往所見，控球狀況還不到非常穩定，林昭宏認為，他還需要一些時間去累積比賽的節奏和經驗，「今年會讓他從牛棚出發，明年開始在二軍固定先發。」

兩名新秀投手今年預計都會先待在二軍，以養成為主，加上目前二軍投手安排也有空間，猿隊規劃讓選手透過比賽來學習、成長，還不急於拉上一軍。