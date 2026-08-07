中職／悍將註銷救火日援阿部雄大 瑪帝斯8日初登板迎戰獅隊

富邦悍將隊明天「開箱」新洋投瑪帝斯，將面對統一獅隊先發，確定註銷日籍洋投阿部雄大，生涯第一個職棒賽季，共在中職一軍出賽10場，取得3勝5敗、防禦率4.44。

27歲美國籍左投瑪帝斯，美職最高層級高階1A，2025年轉戰大西洋聯盟，今年球季在蘭開斯特風暴隊出賽9場，戰績5勝1敗，49局投球投出40次三振，防禦率僅2.94，獲得悍將延攬來台發展。

瑪帝斯在二軍例行賽出賽2場，最近一場登板為7月29日對台鋼雄鷹隊二軍先發3.2局被敲2安打、失1分，送出5次三振，最快球速151公里。

悍將必須在洋將名單空出一席，確定註銷阿部雄大，今年以育成洋將身分來到悍將，在威戈神表現不佳、愛力戈二軍又不巧出現傷情，由他晉升一軍補上洋將戰力，隨著近期表現下滑遭到割捨，一軍賽季至此落幕。

瑪帝斯明天就要迎接初登板，先發迎戰獅隊，對手則是推出郭俊麟迎敵。