中職／猿隊牛棚大將陳柏豪右肘骨刺開刀 本季報銷

樂天桃猿隊隊近期不僅二軍人手吃緊，如今又有傷兵出現，後援投手陳柏豪自7月初起就沒有在一、二出賽的紀錄，總教練曾豪駒表示，他因右手肘骨刺已進行清創手術，今年球季報銷。

陳柏豪2024年轉戰樂天桃猿隊後，成為牛棚重要戰力，當年拿下年度救援王及最佳進步獎，去年也在一軍出賽45場，然而今年至今僅在一軍留下8場出賽紀錄，在6月21日被降二軍之後，最後一次在二軍出賽停在7月7日。

曾豪駒今天指出，陳柏豪先前已進行手肘骨刺清創手術，今年球季報銷，復健後將準備明年賽季。

猿隊二軍今年針對投手養成，對於出賽數及用球數都有更嚴謹的規劃，再加上傷兵影響，近期二軍常出現由野手登板吃局數的狀況。

曾豪駒指出，這段期間，二軍投手的人數和安排，讓調度上確實比較吃緊，但球隊已補進一名日籍育成洋將京山將彌，加上季中選秀選進的新人陸續加入，狀況預計能夠慢慢緩和。