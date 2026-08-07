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日職／旅日傳奇告別舞台！陽岱鋼9月26日新潟主場辦引退儀式

聯合新聞網／ 綜合報導
陽岱鋼將在舉辦引退儀式。圖／取自Oisix新潟天鵝之皇隊官網 新華社
陽岱鋼將在舉辦引退儀式。圖／取自Oisix新潟天鵝之皇隊官網 新華社

台灣旅日名將陽岱鋼確定將在本季結束後高掛球鞋，結束長達21年的職業生涯。所屬日職二軍球隊Oisix新潟天鵝之皇隊今天宣布，將在9月26日主場對千葉羅德海洋隊二軍之戰後，為陽岱鋼舉辦引退儀式，讓球迷有機會親眼向這名台灣好手送上祝福。

根據新潟球團公告，這場比賽將於日本時間9月26日晚間18點開打，也就是台灣時間17點，地點在HARD OFF ECO新潟球場。球團除了安排陽岱鋼引退儀式，也同步推出引退紀念商品，官方線上商店已開放預購，截止日為8月13日，預計下單後約1個月左右送達。至於比賽門票則將於8月15日上午10點，也就是台灣時間9點開始販售。

現年39歲的陽岱鋼，7月27日透過Oisix新潟天鵝之皇隊發表聲明，宣布本季結束後正式退休。他在8月1日的引退記者會上親自說明原因，坦言今年已嘗試各種方式治療與調整身體狀況，但始終未能恢復到理想狀態，因此在與自己的身體對話後，做出引退決定。

陽岱鋼舉辦引退儀式，也同步推出引退紀念商品。圖／取自Oisix新潟天鵝之皇隊官網
陽岱鋼舉辦引退儀式，也同步推出引退紀念商品。圖／取自Oisix新潟天鵝之皇隊官網

陽岱鋼自福岡第一高校畢業後，於2005年高校生選秀會中獲北海道日本火腿鬥士隊以第一指名選進，2006年展開職業生涯。他在日本火腿逐步站穩一軍，並成為球隊重要外野戰力，2013年以出色速度拿下太平洋聯盟盜壘王，2014年則敲出生涯單季最佳的25轟，攻守跑三拍子實力受到肯定。

2016年球季結束後，陽岱鋼行使FA自由球員權利，轉戰讀賣巨人隊，一路效力至2021年。離開巨人後，他曾赴美國獨立聯盟發展，並前往澳洲聯盟延續球員生涯，2024年重返日本，加入Oisix新潟天鵝之皇隊，繼續站上職棒舞台。

陽岱鋼日職一軍生涯累計出賽1322場，留下1164支安打、105支全壘打、482分打點與141次盜壘，並3度入選明星賽，4度獲得太平洋聯盟外野手金手套獎，是台灣球員旅日生涯最具代表性人物之一。

從北海道日本火腿到讀賣巨人，再到旅美獨立聯盟、澳洲聯盟與新潟，陽岱鋼21年職棒生涯跨越多個舞台，也見證台灣球員在日本職棒的發展軌跡。9月26日的引退儀式，將不只是新潟球團為他安排的告別時刻，也象徵一段台灣棒球迷熟悉的旅日傳奇正式走向終點。

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