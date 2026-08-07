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經典賽／井端弘和爛到連大谷都吐槽！球員爆混亂調度：牛棚投5球就上場

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平、首席教練金子誠、總教練井端弘和。 路透通訊社
大谷翔平、首席教練金子誠、總教練井端弘和。 路透通訊社

2026經典賽日本武士隊由大谷翔平領軍，仍止步8強創隊史最差成績，如今日本八卦雜誌「週刊文春」爆料以井端弘和為首的日本教練團，如何在經典賽期間扯球員後腿。

週刊文春訪問4位匿名的日本隊國手，B球員評價井端弘和，「可能他比較怕生吧，幾乎不和球員交談，所以我們很難理解，他到底希望大家打出什麼樣的球風。甚至平常幾乎不會說壞話的大谷翔平，都曾說『他真的都不笑耶？』不過一談到井端喜歡的賽馬，他就會突然變得很健談。」

B球員透露球員之間對教練團累積許多不滿，「監督很少直接下指示，野手實際上由首席教練金子誠負責指揮。很多事都突然才通知，有時比賽進行到一半，突然被問下一個打席可以代打嗎？根本沒事先準備，怎麼可能說上就上。」

不滿情緒在輸給委內瑞拉後達到最高點，當時井端弘和曾說：「沒能帶領球隊贏球，我認為全都是我的責任。」A球員透露，Netflix紀錄片只拍到這裡，「後來金子誠首席教練說『感受到與世界的差距』，聽起來像暗示問題出在球員身上，當場有球員氣到直接喊『別再說了！』會議到這裡結束，大家在最糟糕的氣氛下解散。」

另外，球隊內部資訊共享做不完整，這屆WBC同時兼具洛杉磯奧運資格賽性質，都沒向球員充分說明。投手群方面，對吉見一起與能見篤史2名投手教練的不滿聲音也很多，吉見沒有職業層級的執教經驗，能見只有2年選手兼教練經歷。

C球員說，「2023集訓階段，投手教練吉井理人連後面幾場的第2先發、第3先發都安排好，會提早和投手群分享，但這次很多安排直到比賽前才臨時更動，投手群非常困惑。」

<a href='/search/tagging/2/伊藤大海' rel='伊藤大海' data-rel='/2/175473' class='tag'><strong>伊藤大海</strong></a>。 美聯社
伊藤大海。 美聯社

C球員舉例對委內瑞拉之戰，原本預計由菊池雄星擔任第2任投手，卻臨時改隅田知一郎，結果被敲2分砲。第4任投手伊藤大海牛棚只投5球就被叫上場，結果被轟逆轉3分砲，種市篤暉原本預計第9局登板，結果第7局就上場，因暴傳丟掉第8分。

其他教練方面，野手綜合教練松田宣浩會和大谷一起做招牌「熱男姿勢」，與球員們相處很好，但教練本業就讓人有疑問。評價好的只有讀賣巨人隊外野守備跑壘教練龜井善行，以及捕手教練村田善則。兩人都善於溝通，也能以適當的距離陪伴和觀察球員。

大谷翔平 井端弘和 經典賽 日本隊 伊藤大海

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