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日職／羅德因應酷暑調整二軍開賽時間 8月賽事改到早上10點半開打
受到極端高溫影響，韓職本周賽事因熱浪停賽，日職二軍也針對酷暑做出因應策略，羅德隊今天宣布，8月在埼玉市羅德浦和球場進行的二軍賽事，開打時間從中午12點調整至早上10點30分開打。
近期日本連日飆高溫，多地氣溫飆破40度，酷暑難耐。上月22日在羅德浦和球場進行的二軍賽事，不僅有多名球員出現中暑症狀，羅德隊外野手和田康士朗更在比賽疑似因熱暈緊急被送醫治療，該場比賽最後形成「無效比賽」。
為了降低高溫中比賽帶來的影響，羅德隊今天宣布調整二軍開賽時間，8月接下來在羅德浦和球場進行的7場賽事，比賽原訂在日本時間中午12點開打，將提前至上午10點30分進行，以降低高溫對球員及現場人員造成的影響。
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