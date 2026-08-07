韓職／點出王彥程超猛「致命武器」 韓國傳奇盛讚：很久沒看到這種左投了

效力韓職韓華鷹台灣左投王彥程，日前面對三星獅主投6局僅被敲3安，送出7次三振無失分，強勢拿下本季第10勝，寫下台灣投手在KBO的新里程碑。賽後他優異的投球表現也折服對手主帥，盛讚他的球路真的很難對付。

王彥程此役共用106球，其中72球為好球，最快球速來到151公里。他以四縫線速球、二縫線速球、曲球、滑球、指叉球與橫掃球多種球路搭配，成功壓制三星打線。根據韓媒統計，王彥程一共使用36顆四縫線速球、23顆橫掃球、19顆二縫線速球、18顆指叉球與10顆曲球，配球多元且執行力出色，成為他拿下勝投的關鍵。

這一勝對王彥程意義重大。他不只是韓華本季首位達成雙位數勝投的投手，也是KBO聯盟亞洲配額制度下首位單季10勝球員。若放大到本季整個KBO投手榜，他也是繼LG雙子任燦圭之後，第2位達成10勝的投手，目前兩人並列聯盟勝投榜首。

另一方面，王彥程也持續改寫台灣投手在韓職的歷史。他先前已經超越曾效力NC恐龍台灣左投王維中2018年單季7勝紀錄，成為KBO史上台灣投手單季最多勝保持人，如今再成為台灣出身投手首位在韓職達成單季10勝者，正式將紀錄推向新高度。

王彥程的投球內容也讓對手總教練留下深刻印象。三星總教練、也是台灣球迷熟悉的前國家隊傳奇遊擊手朴鎮萬受訪時對他大力稱讚，尤其點出王彥程面對左打者時的內角攻勢非常成熟。

「王彥程面對左打者時，他的內角球真的投得很好。他會很果斷地往內角攻擊，控制相當完美，所以打者要再去應對橫掃球或是外角變化球就變得非常不容易。」

朴鎮萬表示：「我已經很久沒看到這麼會精準運用對付左打者內角的左投了。之後如果再對上他，我們也必須做好準備去因應。」

這段評價也凸顯王彥程本季進化的關鍵。他不只靠球速與變化球壓制打者，更能透過內角速球建立攻擊範圍，再搭配橫掃球、指叉球製造揮空或軟弱擊球。尤其對左打者敢於攻擊內角，讓他的外角變化球更具威脅，也讓對手打線很難鎖定單一球路。

王彥程在贏球之後表現相當冷靜，並未因10勝里程碑而過度興奮。他表示：「這是因為隊友們在攻擊和守備上都有好的表現，我認為這是大家一起完成的勝利，真的很開心。」

被問到10勝的意義時，他也淡定回道：「10勝只是數字而已，最重要的是接下來也要繼續準備好，讓自己能持續投得好。當然很高興，但球季還剩很多比賽，現在我只會這樣想。」