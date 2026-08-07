中職／獅隊UniGirls主題日 日本氣質女星松川星來台開球

統一7-ELEVEN獅隊UniGirls年度盛事「第一次心動」主題日，將在8月15、16日於亞太成棒主球場登場。UniGirls也將在14日賽前首度公開發表成軍第五首全新單曲〈第一次心動〉，並邀請日本女演員兼模特兒松川星 （Akari Matsukawa）擔任開球嘉賓。

獅隊UniGirls女孩主題日，14日將由日本氣質女星松川星為今年活動揭開序幕，這將是她首次踏上台灣棒球場，除了擔任開球嘉賓外，也將走訪寶島體驗在地文化、美食與觀光魅力，促進台日文化交流。

日本氣質女星松川星首次來台開球。圖／統一獅提供

松川星出生於日本神奈川縣，近年活躍於戲劇、電影、廣告及時尚圈，不僅擔任日本知名女 性時尚雜誌《JJ》專屬模特兒，也曾參與《地獄に堕とす、その日まで》、《年下童貞くんに 翻弄されてます》（被年下處男耍得團團）等多部人氣日劇演出。

憑藉甜美清新的形象與自然細膩的演技，松川星在日本時尚與戲劇圈皆擁有亮眼表現，並累積高人氣，深受亞洲粉絲喜愛。

獅隊8月15、16日「第一次心動」UniGirls女孩主題日預售票也已在全台統一超商ibon售票系統持續熱賣中。