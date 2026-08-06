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中職／上周敲3支雙殺打超在意 陳傑憲開轟帶獅隊一吐怨氣

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供

統一獅隊今天靠著全場13支安打，攻勢有效串連，以8：2擊敗味全龍隊，隊長陳傑憲在本季打得特別有心得的天母棒球場，敲今年第4轟，並以單場雙安3打點表現，拿下本季第6座單場MVP，其中就有3座是在天母獲得。

獅隊近期打擊狀況不盡理想，陳傑憲直言：「我們前陣子一直很不舒服，不管是教練們或選手們，一定都會有比較多壓力。」而無論是賽前、賽後，大家都持續在討論該如何去應對這樣的狀況。

陳傑憲今天在4局上從郭郁政手中敲出2分全壘打（本季第4轟），替獅隊首開紀錄，也替陣中的小獅群們減壓，後續更能放手攻擊。陳傑憲說：「有發現我們如果在前幾局有得分的時候，球隊就會比較順暢，所以今天賽前的重點就是，希望有辦法在前幾局就抓住機會先得分。」

有了陳傑憲的2分砲先轟回分數，獅隊後續的攻勢更加流暢，他說：「我覺得就是有一股氣憋在那裡，沒有釋放出來，那也感謝我自己今天在那一局讓球隊能夠放得開去攻擊。」

陳傑憲也盼團隊能記住好的感覺，把這樣的狀況延續下去，「希望每一場比賽不管是輸或贏，從中得到了什麼都要記起來，在下一次遇到同樣狀況的時候，就有經驗能夠去面對。」

陳傑憲在上周4場比賽敲了3支雙殺打，他用「很慘」來形容，並直言「我很在意！」因此今天首打席面對一壘有人的打擊機會，刻意告訴自己要抓偏高的直球攻擊，「我想要把球打起來，不想要打滾地球。」

而掌握郭郁政的第一顆直球攻擊，形成一發全壘打，陳傑憲賽後表示：「在球隊狀況沒那麼好的情況下，自己還能夠篤定自己的策略、自己的想法，然後去攻擊，我覺得這是一件滿不容易的事情。」

他也鼓勵隊上的年輕選手，「我打了10年都會這樣子，更何況他們有些人還沒有站穩一軍，他們一定會面對到失敗，但失敗之後要怎麼去克服，我覺得這都是職業選手該去面對的課題，因為不可能每天都好，如何以目前的狀況去面對比賽，都是學習。」

陳傑憲今天單場3支2，敲回3打點、跑回3分，這也是他本季第3度在天母棒球場拿下單場MVP，今年在這座球場出賽9場，合計29打數敲出14支安打，打擊率高達4成83，他也說：「不知道為什麼，以前在這裡打不好，去年開始打得特別好。」

統一獅陳傑憲敲本季第4轟，單場雙安3打點。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟，單場雙安3打點。圖／統一獅提供

統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供

陳傑憲 中職 統一獅

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