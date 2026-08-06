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棒球／桃園聯隊奪美小馬聯盟世界青棒亞軍 張善政接機

中央社／ 桃園6日電
桃園市長張善政（左1）6日晚間前往桃園國際機場，迎接參與「2026美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽」的選手們歸國，並為他們披上彩帶，祝賀球隊奪下亞軍，為台灣及桃園爭光。 中央社
桃園市長張善政（左1）6日晚間前往桃園國際機場，迎接參與「2026美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽」的選手們歸國，並為他們披上彩帶，祝賀球隊奪下亞軍，為台灣及桃園爭光。 中央社

桃園市長張善政今晚前往桃機，迎接參加美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的桃園市青棒聯隊，祝賀球隊奪世界亞軍，他肯定選手從5國、10支勁旅中脫穎而出，展現桃園青棒實力。

張善政前往桃園國際機場接機並為選手們披上彩帶，他表示，這一屆賽事競爭激烈，選手在攝氏40度高溫下出賽，甚至進行到深夜，仍展現堅強韌性與團隊默契，冠軍戰面對地主美國德州拉雷多隊仍全力拚戰，最終奪下亞軍得來不易。他也感謝教練團、學校師長及家長一路陪伴支持，成為球員最堅強的後盾。

張善政指出，能從「2026美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽」5國、10支勁旅中脫穎而出，選手的拚戰精神與優異表現都值得肯定。他期勉選手將國際賽事的寶貴經驗轉化為成長動力，持續精進球技、堅持夢想，在未來的棒球道路上穩健前行再創佳績，為台灣及桃園爭光。

教育局表示，台灣代表隊由桃園市平鎮高中、大溪高中及北科附工選手組成，7月29日前往美國德州拉雷多，代表亞太區參加帕馬級（16至18歲組）世界青棒錦標賽。賽事共有來自亞太區、加勒比海區、墨西哥區、歐洲區及美國各分區、地主隊等5國、10支代表隊角逐冠軍，台灣代表隊最終繳出3勝1敗的優異戰績，勇奪世界亞軍。

張善政

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