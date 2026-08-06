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中職／吞隊史最慘13場完封敗後打擊爆發 林岳平：紀錄破了總要發揮

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅在天母球場擊敗味全龍隊。圖／統一獅提供
統一獅在天母球場擊敗味全龍隊。圖／統一獅提供

統一獅隊本季苦吞13場完封敗寫下隊史37年來最慘紀錄，今天再戰味全龍隊，靠著打線13支安打的串連，加上投手群有效壓制對手，以8：2打下勝利，總教練林岳平賽後直言：「紀錄也破了，總是要發揮一下。」

獅隊近期打擊連貫性不佳，前79場出賽被完封13場，林岳平說：「我個人認為，不管被完封幾場，都是一場比賽，重點是我們有得分的情況，要贏下來比較重要。」

破紀錄的隔天，獅隊今天由隊長陳傑憲轟2分砲帶頭，先發打線前6棒合計敲出11支安打，且2至6棒的張皓崴、陳傑憲、林子豪、朱迦恩、潘傑楷都是雙安表現，攻勢得以延續，看見打擊復甦的曙光，餅總也說：「希望打者在今天過後，也能夠慢慢穩定上來。」

林岳平 中職 陳傑憲

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