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中職／陳傑憲開轟3打點帶頭 獅隊掃13安8：2擊敗龍隊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅陳傑憲敲本季第4轟，單場雙安3打點。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟，單場雙安3打點。圖／統一獅提供

統一獅隊前一戰遭到味全龍隊完封，本季吞下13場完封敗寫下隊史最慘紀錄，但今天由隊長陳傑憲開轟帶頭，全場靠13支安打的有效串連，加上喬登先發6局僅被敲1安打封鎖龍隊攻勢，終場獅隊以8：2擊敗龍隊。

龍隊今天推出本土投手郭郁政先發，也僅是龍隊本季11場啟用本土先發的比賽。獅隊前3局沒能攻下分數，4局上先靠郭郁政的接球失誤上壘，陳傑憲接著轟出右外野方向的2分全壘打，是他本季第4轟，助獅隊先馳得點，接著獅隊再接著補上3支連續安打多添1分，打下3：0領先。

5局上獅隊邱智呈、張皓崴連續安打，陳傑憲再敲出中外野安打追加1分打點，林子豪高飛犧牲打再添1分，朱迦恩敲安打也送回分數，單局多添3分將比數拉開為6：0。第7局潘傑楷適時二壘打再敲回第7分，9局上陳聖平在滿壘時選到保送又「擠」1分。

獅隊洋投喬登此戰主投6局用91球，僅被擊出1支安打，有3次保送，送出6次三振，封鎖龍隊打線，睽違一個月再奪勝投，收下本季第5勝。

之後獅隊牛棚投手李軍、江承峰各投1局無失分，邱浩鈞9局下登板遇亂流失2分，也讓龍隊逃過本季首次被獅隊完封，最後再由王鏡銘登板守成。

郭郁政本季首度出戰獅隊，此戰主投4.2局，被掃出9支安打，失6分（5分自責分），寫下本季最短先發，吞本季首敗。

統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供

統一獅洋投喬登先發6局無失分，僅被敲1支安打，睽違一個月奪勝投。圖／統一獅提供
統一獅洋投喬登先發6局無失分，僅被敲1支安打，睽違一個月奪勝投。圖／統一獅提供

統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供
統一獅陳傑憲敲本季第4轟。圖／統一獅提供

陳傑憲 中職 味全龍

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