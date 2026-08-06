日職／孫易磊0.2局無失分飆155公里 奪本季第2次中繼成功

日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊，睽違11天再次登板，今天對上軟銀隊在7局下平手時登板中繼，雖投出保送還被敲二壘打，投0.2局退場，但隊友接手替他守住局面，力保不失分，拿下本季第2次中繼成功，最終火腿隊以6：2拿下勝利，終止對戰軟銀3連敗。

火腿今天客場出戰軟銀，先發投手細野晴希主投6局失2分，火腿打線則是有洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）在6局上敲出2分打點的全壘打，雙方前6局打完戰成2：2平手。

7局下孫易磊接替細野晴希登板中繼，面對首名打者、軟銀開路先鋒正木智也，第一球就飆出154公里的速球，被擊成游擊方向滾地球出局，孫易磊接著面對周東佑京，雖球速再飆到155公里，但沒能控進好球帶，投出四壞球保送。

快腿的周東佑京接著嘗試盜上二壘，經電視重播輔助判決後改判出局，形成盜壘失敗，替孫易磊化解壘上有人的危機。但2出局後孫易磊又被近藤健介敲出二壘打，接著被換下場休息，火腿換上堀瑞輝登板，三振栗原陵矢化解危機。

孫易磊前一次登板已是7月25日，睽違11天再次上場，合計投0.2局用11球，面對3名打者，投出1次保送，也被敲1支二壘打，沒有失分，最快球速達155公里，拿下本季第2次中繼成功，防禦率降至3.38。

火腿隊接著在8局上成功突破雙方平手的僵局，單局進帳4分致勝，結束近期2連敗。