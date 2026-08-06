韓職／因應熱浪韓職本周全面停賽 下周起賽事延至晚間7點開打

南韓近日熱浪來襲，在酷暑中進行的職棒賽事也受影響，日前已先取消5、6日的一、二軍賽事，今天韓職（KBO）召開緊急執行委員會，再宣布取消本周所有賽事，並將8月剩餘的賽事全面調整到晚間7點開打。

為因應近期的高溫，為保障觀眾及球團成員的安全，韓職也做出因應措施，取消近兩日的賽事後，今天在緊急執行委員會決議，為因應本周末持續的酷暑，並給予各球團更多時間強化觀眾安全措施，再取消本周末三連戰所有賽事。

而在11日恢復比賽後，一軍賽事的開賽時間也將暫時調整為晚間7點，減少球員及球迷暴露於高溫環境中的時間。室內球場高尺巨蛋的平日賽事同樣改成7點開打，周六、日維持下午6點及2點開打。

另外也安排在第3局、第5局及第7局結束後實施「降溫休息時間」（Cooling Break），讓球員與觀眾有充分時間補充水分與降溫。

至於二軍賽事也取消10日前的所有比賽，並將8月31日前的所有夜間賽事開賽時間調整為晚間7點，另外在8月31日前，各隊若達成共識，也可將比賽提前至上午10點開打。

會議中進一步針對KBO「高溫取消比賽」的標準做出明確的指引，包括若比賽預定開始時間，現場體感溫度達到或預估將達到高溫警報標準的35℃，並判斷可能對球員或觀眾安全造成重大影響，則可決定取消比賽；若未達取消比賽程度但可能需要延後開賽，最晚可將比賽延至7點30分開打等。