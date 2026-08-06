中職／外野助殺王連霸中 郭天信喊話挑戰生涯百助殺

味全龍隊外野手郭天信昨天一記長傳阻殺，讓他以9次助殺暫居中華職棒本季外野手第1，有機會挑戰外野助殺王5連霸，郭天信笑談生涯助殺挑戰，「我要100次。」

郭天信手握4座外野金手套，不僅守備功力獲得「天網」美譽，長傳內野的「雷射肩」也是招牌，連4年在外野手助殺數稱霸，2024年10次助殺雖與台鋼雄鷹陳文杰並列，但無論守備局數、守備機會都是郭天信較少。

從2021年進入一軍第1年只有5次助殺、排名第3，到後面連續4季10次以上助殺，郭天信今天接受中央社記者訪問時表示，過往無論如何都想抓到跑者，現在更懂得觀察比數、局數、壘位預先判斷，「完全沒有機會還一定要丟，就會讓對手推進。」

即使長傳功力已家喻戶曉，但每年仍能穩定進帳助殺，郭天信認為，近年有感覺對手嘗試的次數減少，但有時戰況膠著，「他們還是會賭賭看，賭我傳歪、賭捕手沒接好，或是跑者閃躲技巧很好。」

而昨天8局上統一7-ELEVEn獅隊張皓崴敲出中外野安打，二壘跑者陳重羽直闖本壘，郭天信接球後長傳本壘完成阻殺，郭天信認為，那是自己一定要把握住的傳球，畢竟當時比分接近。

郭天信生涯累積58次助殺，在中職歷年外野手中排名第8，再6次可追平黃煚隆保有的隊史紀錄，而中職史上最多是中信兄弟張志豪的85次，郭天信則想挑戰目前無人達成的100次助殺。