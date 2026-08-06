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中職／「鐵齒」的林安可為適應日職調動作 陳傑憲：連天才都會做改變

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅隊長陳傑憲。記者葉姵妤／攝影
統一獅隊長陳傑憲。記者葉姵妤／攝影

西武隊台灣外野手林安可旅日的第一球季，在6月30日重回一軍之後手感回溫，近期也屢有關鍵表現，他在統一獅隊時期的好友、「台灣隊長」陳傑憲也有密切關注，並觀察林安可為了應付日職投手做出的改變，直呼：「連這種天才都會做改變！」

林安可今年轉戰日職發展，儘管日前因打擊低潮被降二軍，但經過調整回歸後，7月出賽14場敲4轟，打下9分打點；8月至今4場出賽，合計14打數敲4安打，包括在1日揮出追平比數的二壘打，被西武總教練西口文也讚賞，能在關鍵時挺身而出，「已經是球隊不可或缺的存在。」

對於林安可在日本的動態，陳傑憲都有密切關注，也會抽空和林安可通電話，重溫兩人過去相處時的鬥嘴時光，陳傑憲笑說：「也是有講正經的啦。」他透露，林安可有分享自己在日職拚戰的狀況和感受，深感日本棒球的細膩，並持續尋求讓自己更好的方式。

陳傑憲自己也觀察到，林安可自從自二軍回到一軍之後，打擊準備動作做了改變，「我有看他在二軍一直轟的時候，看他動作就不一樣，也有稍微聊到這塊，他說因為在日本，投手球速很快、動作很快，有時候要拉會來不及，所以就把球棒放在隨時準備好的位置，發現打效果還不錯。」

陳傑憲不忘爆料，林安可其實是十分「鐵齒」且固執的人，如果打得好就不會輕易做改變，「其實你要改變他不容易，所以安可會做出這樣改變，真的是遇到滿大的挫折，他才會改變。」

陳傑憲直言，即使是像林安可這麼有天分的選手，到了厲害的環境，也會尋求改變讓自己更好，「我覺得他在這段時間，說真的，有更認識自己，也更知道怎麼運用自己的力量打出長打，我覺得滿棒的。」

林安可與西武隊簽下2年合約加上第3年球團選擇權，如今才過了半個球季，陳傑憲就開始想念好戰友，向林安可喊話，「希望他不要回來啦！那如果真的他回來的話，希望他把學到的東西帶回來分享給球隊（統一獅）這些後輩，我覺得那有助於讓這個球隊越來越成長。」

尤其在林安可離隊後，今年獅隊火力串連不理想，昨天吞下本季第13場完封敗的比賽，超越2005年的12場，寫下隊史最慘紀錄。對此陳傑憲表示：「其實在今年之前，我根本不知道我們連續幾場得不了分，是到最近，越來越接近（紀錄）的時候，才知道這件事。」

陳傑憲坦言，從自己加入獅隊起，都沒特別感覺到這件事，「所以表示我的生涯裡，在今年之前都還打得滿舒服的，球隊的得分效益一直以來都不算太差。」然而獅隊今年到目前為止的狀況，他也坦言確實有感受到些許壓力。

陳傑憲 林安可 中職

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