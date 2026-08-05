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中職／悍將掃18安10：2棒打兄弟 范國宸久違開轟灌4打點獲MVP

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
范國宸開轟兩分砲。 富邦悍將提供
范國宸開轟兩分砲。 富邦悍將提供

本周在台中洲際棒球場進行的「金控大戰」第二回合，富邦悍將隊單場狂敲18支安打，是對手的3倍之多，靠著隊長范國宸開轟、灌進4分打點的帶動下，以10：2大勝中信兄弟，終止近期2連敗。

悍將打線今天一開賽就展開攻勢，2出局後董子恩選到保送上壘，張育成揮出二壘打後，王苡丞補上安打送回2分，隊長范國宸接著轟出左外野方向的2分全壘打，睽違一個半月後再開轟，本季第10轟出爐，首局就替悍將打下4：0領先。

兄弟雖在1局下追回1分，但先發投手鄭浩均仍難擋悍將的火力。5局上悍將孔念恩擊出左外野邊線附近落地的界外球，富邦提出挑戰後，經重播輔助判決改判安打，也讓悍將靠連6棒安打多添2分，將鄭浩均打退場，范國宸接著面對蔡齊哲再敲出2分打點二壘打，戴培峰的高飛犧牲打也帶有打點，悍將再灌5分打局，將比數拉開為9：1。

中信兄弟直到6局下才再有攻勢，王威晨在三壘有人時敲出適時安打再追1分，但後續攻勢沒能延續。倒是悍將隊在9局上靠3支安打再添1分，最終以也雙位數得分收下勝利。

悍將日籍先發鈴木駿輔今天主投6局，被敲出6支安打，送出5次三振，失2分（1分自責分），拿下本季第8勝。范國宸4打數敲出2支長打，包括1轟，敲回4分打點，拿下單場MVP。

兄弟先發投手鄭浩均此戰先發4.1局，被揮出10支安打（1轟），失9分，吞本季第6敗，本季防禦率6.72。

范國宸 兄弟 中職

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