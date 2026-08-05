中職／蔣銲奪第7勝慶明天34歲生日 讚郭天信精彩守備：當隊友很享受

味全龍隊今天以3：0完封統一獅隊，蔣銲繳出6局無失分的優質先發，而他退場後牛棚雖在8局上被攻上得點圈，但中外野手郭天信的美技長傳將跑者阻殺在本壘之前，蔣銲也興奮直呼「跟他當隊友是非常享受的事。」

蔣銲今天主投6局用98球後收工，僅被敲3支安打，送出7次三振，拿下本季第7勝，以1.32的防禦率繼續領先全聯盟，三振數99次也「超車」隊友鋼龍的93次，要回三振王的位置。

蔣銲退場時龍隊以2：0領先，8局上獅隊2出局二壘有人，張皓崴擊出中間方向的滾地球，二壘上的陳重羽試圖搶攻本壘，但被龍隊中外野手郭天信的長傳擋下，替龍隊守住失分，也守住蔣銲的勝投，轉播畫面捕捉到，休息室內的蔣銲興奮拍手慶祝。

賽後談起郭天信的精彩守備表現，蔣銲說：「那是很精彩的表現，對手想挑戰他，但天信就把他們抓出局，能看到這個結果感覺非常棒。」他也補充表示，每次能看到隊友做出精彩的守備，自己都會很興奮。

而外野美技可說已是郭天信的「日常」，即使如此仍會因為看到他的表現而起雞皮疙瘩嗎？蔣銲笑說：「能跟他當隊友是很享受的事。」

蔣銲拿下勝投提前慶祝自己明天的34歲生日，他也許下生日願望，希望球隊「明天能贏！」