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中職／蔣銲6局7K無失分+2重砲同場開轟 龍隊3：0完封獅隊
味全龍隊今天在天母棒球場迎戰統一獅隊，洋投蔣銲再繳出6局7K無失分的好投，加上透過FA網羅的兩大重砲陳子豪、朱育賢連手開轟，終場龍隊以3：0完封統一獅隊，下半季對戰獅隊開胡。
龍隊在3局下由陳子豪率先開砲，從獅帝芬手中敲出右外野方向的陽春全壘打，個人本季第3轟出爐，替龍隊打下1：0領先。接著郭天信再敲安打還跑出盜壘成功，吉力吉撈．鞏冠在二壘有人時揮出安打送回分數，龍隊單局打下2分奠定勝基。
龍隊維持2：0的領先直到8局下，朱育賢從李其峰手中轟出右外野陽春全壘打多添保險分，個人本季累積12轟追上富邦悍將隊張育成，並列聯盟第2、落後台鋼雄鷹洋砲魔鷹的14轟。
龍隊洋投蔣銲此戰先發6局無失分，僅被擊出3支安打，送出7次三振，沒有失分，拿下單場MVP，本季防禦率再下修至1.32，仍居聯盟防禦率王。
獅帝芬今天先發6局用100球，被敲出5支安打（1轟），失2分，繳出優質先發表現，但沒等到隊友的火力支援，獅隊打線全場僅敲4支安打遭完封，獅帝芬吞下本季7敗。
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