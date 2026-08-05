日職／林安可第9局敲安中止連7打數無安打 西武仍遭羅德完封

日本職棒埼玉西武獅隊台灣打者林安可今天在第9局敲出安打，終結個人連7打數無安打，然而全隊僅敲出5支安打遭到封鎖，西武以0比8敗給千葉羅德海洋隊，吞下2連敗。

林安可昨天4打數無安打，今天擔任先發第5棒、指定打擊，前3打數是中外野飛球、三振、左外野飛球出局；9局上在1出局、一壘有人時，林安可成功敲出右外野一壘安打，製造得點圈機會，然而下兩棒接連出局，西武攻勢瞬間消解。

羅德則是在4局下就由小川龍成的三壘安打攻下3分，6局下山口航輝、山本大斗各敲出1發陽春砲，7局下洋將蘇鐸（Neftali Soto）再轟出3分砲擴大領先；西武先發投手佐藤爽6.1局失7分吞敗，羅德則由先發投手毛利海大6局無失分領軍，與牛棚攜手完封。