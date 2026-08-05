中職／變速球升級多添武器 林詔恩更想追求0保送

統一獅隊22歲左投林詔恩2日先發出戰樂天桃猿隊，先發5.1局僅被敲2支安打，有2次保送，飆出生涯單場新高的8次三振，無關勝敗，靠著滑球搭配今年「進化」的變速球，對付打者收到好成效。

林詔恩去年8月因左手內側韌帶損傷提前關機休養，今年開季後持續調整，直到5月才在一軍亮相。而季初他在二軍期間，也在教練的協助下修正自己的變速球，「之前我的變速球都不太會掉，而且很像直球，我就請教泊凱教練（二軍投手教練賴泊凱），他就有給我一些意見。」

調整了握法之後，林詔恩這顆變速球位移幅度更大，在實戰中對打者更具引誘性，「就是大家會警惕那顆球，變得對打者比較有吸引力了，看打者的反應，效果都還不錯。」

然而今年無論是球速、控球或數據，林詔恩自認整體感覺都還不如去年傷前來得好。目前在一軍10場出賽（7場先發），投了40.1局，被敲30支安打，出現20次四壞球保送，拿下2勝3敗，防禦率3.57，他透露，自己至今都持續在調整，還沒辦法保持場場穩定的表現。

林詔恩坦言，今年進步的腳步確實比較慢一些，他也提到，「結果當然也很重要，但自己的投球內容還是⋯⋯差強人意。」尤其控球依舊是他的最大課題，「今年整年在調控球。」比起其他成績，林詔恩更希望能追求之後的出賽能做到「零保送」。