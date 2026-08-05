快訊

台糖不忍了！估毒油案至少釀2.43億損失 將向福懋提告求償

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／得點圈打擊率0.090凍到結霜 陳聖平失敗太多次變「心魔」待克服

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
統一獅隊游擊手陳聖平。 統一獅隊提供
統一獅隊游擊手陳聖平。 統一獅隊提供

統一獅隊尋求火力串聯，內野中線暫時找不到「攻守平衡」的解方，近期手感急凍的陳聖平今天被調離先發在板凳待命，總教練「大餅」林岳平也苦笑稱，「他的打擊手感，確實是冷到像冰淇淋一樣。」

獅隊最近內野戰力頻繁調動，林岳平表示：「當球隊某個位置攻守兩端沒辦法在穩定的狀態下，就要一直試著去看，有哪些選手是不是有辦法加入競爭的行列，現在比較矛盾的是，有守備的人攻擊近況卻不好，攻擊很好的在守備上又有瑕疵，所以在人員的安排就比較矛盾。」

其中游擊手陳聖平去年因守備頻出狀況，但用攻擊來彌補缺失；今年在防守上有顯著進步，但打擊手感卻持續下滑，尤其壘上有人的機會都沒能發揮，本季得點圈僅0.090，67打數只敲6支安打，餅總直言：「他在得點圈的打擊是結霜了啦！」

陳聖平自己也知道這個狀況，「前面兩個月狀況還不錯，但到了上半季快結束的時候，開始意識到自己得點圈的打擊機會很高，所以會想要為球隊做些什麼，可是好球帶的保護可能沒有做得很好，揮到太多壞球，或是太想要做什麼，導致有點綁手綁腳。」

陳聖平坦言，隨著失敗的次數累積得愈多，自己的信心也因此受影響，「會導致自己遇到得點圈的機會時，擔心會不會有不好的結果。」

陳聖平目前累積17打點，但有16分打點出現在開季前三個月，6月中旬起，合計24場比賽僅1分打點。這些數據，他自己都知道，「壘上有人時，我都有想法要往哪裡打，雖然很想做，但最後出來的就不是自己想要的結果，可能太想要了，真的是自己的問題，太多機會沒有把握住。」

這期間他也尋求打擊教練的協助，並找了隊上包括陳傑憲、蘇智傑等打擊較穩定的打者們詢問，「他們都有跟我講一些遇到得點圈時的想法、策略，傑憲也有跟我說，如果沒辦法的話，勢必就要找到改變的方向。」

陳聖平表示，自己遇到得點圈的機會太高了，因為歷經太多次的失敗造成的「心魔」，也只能自己想辦法克服，「就跟去年守備的狀況一樣，只是今年跑到打擊。」

陳聖平 中職 林岳平

延伸閱讀

中職／才打完半季就沒力了？悍將撞牆期調整手感外可做的事

中職／江坤宇挑戰游擊金手套7連霸 先跨過張政禹這一關

MLB／準備看《蜘蛛人：重生日》卻變離別日！拉契曼進戲院前遭交易沒心情看了

中職／挖東牆補西牆 樂天桃猿犧牲洋投換雙洋砲政策潛藏風險

相關新聞

中職／葉總笑稱「包爾沒來就不會再找」 831大限前「等兩個人」

味全龍隊今年上半季靠5名洋投打天下，831洋將大限之前，預計不會再有人員更動，總教練葉君璋笑說：「就差包爾（Trevor Bauer）而已，如果他沒有來，就不會再找。」接著聽聞「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）遭水手隊指定讓渡（DFA），葉總瞪大眼睛笑說：「我跟領隊講一下。」

韓職／韓媒當面喊「希望亞運別碰到」 王彥程：不知道怎麼回答

台灣旅韓左投王彥程昨天繳出6局0失分好投，幫助韓華鷹隊以4：1擊敗三星獅隊，王彥程奪下第10勝並列勝投王。賽後韓媒詢問亞運會的問題，王彥程選擇從容應對。

中職／變速球升級多添武器 林詔恩更想追求0保送

統一獅隊22歲左投林詔恩2日先發出戰樂天桃猿隊，先發5.1局僅被敲2支安打，有2次保送，飆出生涯單場新高的8次三振，無關勝敗，靠著滑球搭配今年「進化」的變速球，對付打者收到好成效。

中職／得點圈打擊率0.090凍到結霜 陳聖平失敗太多次變「心魔」待克服

統一獅隊尋求火力串聯，內野中線暫時找不到「攻守平衡」的解方，近期手感急凍的陳聖平今天被調離先發在板凳待命，總教練「大餅」林岳平也苦笑稱，「他的打擊手感，確實是冷到像冰淇淋一樣。」

韓職／因應高溫威脅 取消一、二軍2天賽事並將擬綜合對策

韓國近日受到極端高溫威脅，韓國職棒今天發聲明表示，為了因應全國高溫，今、明2天全數一二軍比賽皆取消，並將於明天召開緊急執...

棒球／甲子園競爭超可怕！39人均速達145以上 竟有飆157怪物級投手

第108屆夏季甲子園今日開幕，39名投手投球平均時速達145公里，橫濱高校的織田翔希更驚人地飆出157公里，讓比賽競爭愈發激烈。此外，今年首次有女性裁判森田真希參與執法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。