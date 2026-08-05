中職／得點圈打擊率0.090凍到結霜 陳聖平失敗太多次變「心魔」待克服

統一獅隊尋求火力串聯，內野中線暫時找不到「攻守平衡」的解方，近期手感急凍的陳聖平今天被調離先發在板凳待命，總教練「大餅」林岳平也苦笑稱，「他的打擊手感，確實是冷到像冰淇淋一樣。」

獅隊最近內野戰力頻繁調動，林岳平表示：「當球隊某個位置攻守兩端沒辦法在穩定的狀態下，就要一直試著去看，有哪些選手是不是有辦法加入競爭的行列，現在比較矛盾的是，有守備的人攻擊近況卻不好，攻擊很好的在守備上又有瑕疵，所以在人員的安排就比較矛盾。」

其中游擊手陳聖平去年因守備頻出狀況，但用攻擊來彌補缺失；今年在防守上有顯著進步，但打擊手感卻持續下滑，尤其壘上有人的機會都沒能發揮，本季得點圈僅0.090，67打數只敲6支安打，餅總直言：「他在得點圈的打擊是結霜了啦！」

陳聖平自己也知道這個狀況，「前面兩個月狀況還不錯，但到了上半季快結束的時候，開始意識到自己得點圈的打擊機會很高，所以會想要為球隊做些什麼，可是好球帶的保護可能沒有做得很好，揮到太多壞球，或是太想要做什麼，導致有點綁手綁腳。」

陳聖平坦言，隨著失敗的次數累積得愈多，自己的信心也因此受影響，「會導致自己遇到得點圈的機會時，擔心會不會有不好的結果。」

陳聖平目前累積17打點，但有16分打點出現在開季前三個月，6月中旬起，合計24場比賽僅1分打點。這些數據，他自己都知道，「壘上有人時，我都有想法要往哪裡打，雖然很想做，但最後出來的就不是自己想要的結果，可能太想要了，真的是自己的問題，太多機會沒有把握住。」

這期間他也尋求打擊教練的協助，並找了隊上包括陳傑憲、蘇智傑等打擊較穩定的打者們詢問，「他們都有跟我講一些遇到得點圈時的想法、策略，傑憲也有跟我說，如果沒辦法的話，勢必就要找到改變的方向。」

陳聖平表示，自己遇到得點圈的機會太高了，因為歷經太多次的失敗造成的「心魔」，也只能自己想辦法克服，「就跟去年守備的狀況一樣，只是今年跑到打擊。」