韓職／因應高溫威脅 取消一、二軍2天賽事並將擬綜合對策

韓國近日受到極端高溫威脅，韓國職棒今天發聲明表示，為了因應全國高溫，今、明2天全數一二軍比賽皆取消，並將於明天召開緊急執行委員會，討論因應高溫的綜合對策。

近幾日韓國熱浪來襲，今天首都圈有65%的地區發布高溫重大警報，更有部分地區最高溫達39度，政府也頻頻發布手機警報，提醒民眾避免在戶外活動。

韓國職棒（KBO）今天也發布聲明表示，近期全國持續高溫，導致觀眾及球團成員面臨安全風險，因此聯盟嚴正看待此事，將在明天召開由各球團領隊及韓職球員工會相關人士出席的緊急執行委員會，討論因應高溫的綜合對策。

KBO表示，本次會議將以觀眾及球團成員的安全為最高優先，討論未來高溫期間聯盟整體營運方針及安全對策。在制定安全對策之前，KBO已決定取消原訂今天及明天舉行的KBO聯盟及二軍聯盟所有比賽。

KBO已於昨天公布高溫分級取消比賽規定，發布「高溫注意報」時，比賽照常舉行；發布「高溫警報」時，則可依主場球團意見，將開賽時間延後最多1小時；發布今年韓國氣象廳新設的「高溫重大警報」時，將以觀眾及球隊成員安全為最優先考量，於下午1時前決定取消比賽。

根據中央日報，昨天SSG登陸者隊與LG雙子隊交手的賽事中，9局開始前有一名20多歲男性觀眾因出現熱傷害症狀昏倒，被抬上擔架緊急送醫；比賽結束後也有另一名20多歲男性觀眾因為相關中暑症狀，接受緊急處置。