中職／葉總笑稱「包爾沒來就不會再找」 831大限前「等兩個人」

味全龍隊今年上半季靠5名洋投打天下，831洋將大限之前，預計不會再有人員更動，總教練葉君璋笑說：「就差包爾（Trevor Bauer）而已，如果他沒有來，就不會再找。」接著聽聞「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）遭水手隊指定讓渡（DFA），葉總瞪大眼睛笑說：「我跟領隊講一下。」

龍隊奪下上半季冠軍，4名洋投蔣銲、鋼龍、梅賽鍶、魔神龍加上不佔洋將缺的伍鐸，替球隊立下汗馬功勞，龍隊至今79場比賽拿下50勝，5名投手合計拿下27勝。

在831洋將大限之前，龍隊不會再有新洋將異動，葉總也開玩笑說：「就差包爾而已，他如果沒有來就沒有了。」前塞揚投手包爾在2023、2025年曾來到亞洲加盟日職橫濱隊，目前在墨西哥聯盟出賽。

先前包爾也曾親自透露，有收到多國職棒聯盟球隊的報價，包括中華職棒，葉總今天揭露，「就是我們，不要懷疑！」葉總指出，龍隊先前確實曾試圖向包爾接觸，但沒有獲得對方的回覆。

葉總才講完831前「等一個人」之說，隨後聽聞龍隊先前就有意網羅的費爾柴德，今天再遭到水手DFA，葉總瞪大眼睛說：「真的嗎？沒有跟別隊交換嗎？」接著滿面笑容地表示：「那我等一下跟領隊講一下。」

龍隊攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）近日一軍沒有現身比賽現場，球團指出，「彼得森教練目前返回美國陪伴家人，準備迎接新生命的到來，將在台美兩地往返，持續依球隊規劃協助球隊分析、投入球隊訓練與執教工作。」