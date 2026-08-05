韓職／韓媒當面喊「希望亞運別碰到」 王彥程：不知道怎麼回答

台灣旅韓左投王彥程昨天繳出6局0失分好投，幫助韓華鷹隊以4：1擊敗三星獅隊，王彥程奪下第10勝並列勝投王。賽後韓媒詢問亞運會的問題，王彥程選擇從容應對。

王彥程連3場繳出優質先發並拿下3連勝，韓媒報導王彥程好表現的同時，也提到他將代表中華隊參加亞運。三星獅隊陣中有幾位南韓隊亞運國手，賽後韓媒問王彥程對上這些打者的感想，王彥程說：「亞運雖然在9月舉行，但今天比賽，我只是抱著面對三星打者的心態去投球。」

韓媒接著開玩笑說：「站在南韓隊立場，會希望在亞運不要碰到王彥程。」王彥程聽完笑回：「我不知道該怎麼回答。」

韓媒文末寫道，這位曾在職業生涯首勝後激動落淚的台灣投手，如今成長為KBO最具代表性的先發戰力。對於力拚亞運5連霸的南韓隊而言，王彥程已成新的變數，也讓人不得不持續關注他的後續表現。