聽新聞
0:00 / 0:00
韓職／韓媒當面喊「希望亞運別碰到」 王彥程：不知道怎麼回答
台灣旅韓左投王彥程昨天繳出6局0失分好投，幫助韓華鷹隊以4：1擊敗三星獅隊，王彥程奪下第10勝並列勝投王。賽後韓媒詢問亞運會的問題，王彥程選擇從容應對。
王彥程連3場繳出優質先發並拿下3連勝，韓媒報導王彥程好表現的同時，也提到他將代表中華隊參加亞運。三星獅隊陣中有幾位南韓隊亞運國手，賽後韓媒問王彥程對上這些打者的感想，王彥程說：「亞運雖然在9月舉行，但今天比賽，我只是抱著面對三星打者的心態去投球。」
韓媒接著開玩笑說：「站在南韓隊立場，會希望在亞運不要碰到王彥程。」王彥程聽完笑回：「我不知道該怎麼回答。」
韓媒文末寫道，這位曾在職業生涯首勝後激動落淚的台灣投手，如今成長為KBO最具代表性的先發戰力。對於力拚亞運5連霸的南韓隊而言，王彥程已成新的變數，也讓人不得不持續關注他的後續表現。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。