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棒球／甲子園競爭超可怕！39人均速達145以上 竟有飆157怪物級投手

聯合新聞網／ 綜合報導
橫濱高校織田翔希竟有飆出157公里紀錄。 截自X畫面
橫濱高校織田翔希竟有飆出157公里紀錄。 截自X畫面

日本每年最熱血的第108屆夏季甲子園於今天開幕， 據日本媒體報導，所有參賽49所高中學校中，其中39人投球平均時速達145公里以上，更驚人的是來自橫濱高校織田翔希竟有飆出157公里紀錄，顯見甲子園競爭越來越激烈。

此外，打破以往慣例，今年日本甲子園首度有5名女性裁判加入執法團隊，森田真希將在開幕戰札幌日大對決仙台育英比賽中登場。

日媒報導，參加此次夏季甲子園的高中投手中，有39人平均球速達到145公里以上，最快平均球速為149公里，為三重高校古川稟久，不過報導也指出古川稟久因傷未必會出賽。

然而被日媒稱為怪物級人物是橫濱高校織田翔希，他在7月26日神奈川大會對決桐光學園比賽，先發出賽投球的他，在最後兩局竟飆出5個155公里以上球速的直球，其中兩球達到157公里，被稱為就算打日本職棒二軍都不為過的人物，最後橫濱高校贏得神奈川大會冠軍，取得今年夏季甲子園資格。

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