中職／中信兄弟《決戰無限城》主題日9月登台北大巨蛋 門票6日開賣

中信兄弟將在9月18日至20日於台北大巨蛋與話題動漫作品《鬼滅之刃》攜手，舉辦《決戰無限城》主題日，今天率先公開活動主視覺，並同步揭曉全新聯名球衣及限定入場贈品。門票將於8月6日正式開賣，邀請球迷一同踏入《決戰無限城》，感受棒球與《鬼滅之刃》交織出的熱血魅力。

今年《決戰無限城》主題日主視覺由江坤宇、王威晨及衣宸換上《鬼滅之刃》聯名球衣亮相，分別詮釋主角竈門炭治郎、水柱－冨岡義勇及蟲柱－胡蝶忍三款聯名球衣設計，透過角色代表色彩、充滿張力的構圖及決戰氛圍，展現《決戰無限城》一觸即發的氛圍。

其中，炭治郎球衣為2022年首度聯名時推出、廣受球迷喜愛的經典款，本次與禰豆子、善逸、伊之助及炎柱共五款人氣聯名球衣同步復刻販售。而本次也推出全新設計的水柱－冨岡義勇及蟲柱－胡蝶忍聯名球衣，以角色代表色彩搭配羽織元素設計，為《決戰無限城》主題增添全新亮點。此外，主題日聯名球衣尚有其他人氣角色款式將陸續公開，邀請球迷持續關注中信兄弟官方社群。

這次《決戰無限城》將於台北大巨蛋打造豐富的主題場景，規劃場內外主題佈置及拍照區，結合作品經典元素，讓球迷彷彿走進無限城。為配合主題日登場，中信兄弟也推出多款限定入場贈品， 9月18日內野入場觀眾可獲得「無限城角色杯墊」；9月19日及20日兩天則依入場區域規劃不同限定贈品，包含「鬼滅之刃聯名球衣小包」、「無限城角色迷你屏風」及「鬼殺隊九柱小掛旗」，讓進場球迷帶回專屬於《鬼滅之刃》聯名活動的珍貴紀念。各項贈品發放方式及區域，將依中信兄弟活動公告辦理。

決戰序幕即將揭開，鬼殺隊全員集結，迎向最終決戰！中信兄弟x鬼滅之刃《決戰無限城》主題日門票將於8月6日起於中信育樂售票網陸續開放售票，票價自500元至1880元。活動期間除規劃豐富的主題場景、限定聯名球衣及專屬入場贈品外，周末兩天更將邀請日本知名聲優驚喜現身，更多活動內容將陸續揭曉，邀請所有球迷一同迎接這場熱血沸騰的《決戰無限城》。

中信兄弟x鬼滅之刃《決戰無限城》主題日票價表。圖／中信兄弟提供