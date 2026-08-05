中職／為何「財富自由」還要當教練？徐展元曝王建民4字回應

知名主播徐展元日前重返中職轉播台，在現場與中信兄弟隊投手教練王建民相見歡，聊天過程中得知，為何王建民已財富自由還要工作。

王建民在大聯盟打滾多年累積不少財富，徐展元在社群平台發文透露，自己好奇並親口問王建民，為何還要辛苦工作，原因是棒球帶來的心靈滿足。王建民說，「2016球員退休，2017一整年待在美國家裡，頓覺生活失去重心，不知道要做什麼？『太無聊了！』想說自己只會且擅長的就是棒球，應該回饋台灣棒球，試著培養更多好手！」

2018年6月王建民回台擔任中職富邦悍將隊「二軍客座投手教練」，徐展元以為王建民只是玩玩而已，結果王建民是玩真的，2018和19年擔任悍將二軍客座投手教練，2020年轉隊到中信兄弟當二軍客座投手教練，2021-23年兄弟二軍投手教練，2023到現在是兄弟一軍投手教練。

轉眼間王建民的教練生涯已到第9年，徐展元對王建民十分佩服，「以他這種頂級的退役球星，還願意擔任那麼辛苦的教練工作。他之前在兄弟二軍3年半，那可是在屏東！整年在烈日下熱到爆炸！近3年在一軍，壓力又很大！球員表現無論好壞，投手教練王建民隨時都要被球迷檢視與評論。」

王建民對徐展元說：「現在的年輕球員，也會有自己的想法。」徐展元回應：「對啊！不像你以前，教練交代做什麼訓練，都乖乖做好做滿。」徐展元強調，他認識的王建民就是認真將事情做完的個性，球員時是這樣，當教練時也是。