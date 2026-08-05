棒球／美國小馬聯盟世界青棒錦標賽 中華隊奪亞軍

美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽決賽昨天在德州拉雷多（Laredo）登場，代表亞太區赴美參賽的桃園市青棒代表隊在10支隊伍中脫穎而出闖進冠亞軍賽，最後以1比7不敵地主隊拉雷多青棒隊，奪下亞軍。

駐休士頓台北經濟文化辦事處今天提供新聞稿表示，總統賴清德及副總統蕭美琴第一時間拍發賀電，並由駐休士頓辦事處處長蕭伊芳透過視訊方式代頒，祝賀中華隊獲得佳績。

小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽自7月31日至8月3日於德州拉雷多舉行。駐休士頓辦事處表示，台灣代表隊共有19名來自桃園市立平鎮高中、國立北科附工及桃園市立大溪高中的選手。

中華隊在8月1日的首場比賽旗開得勝，以4比3戰勝波多黎各代表隊，接著在同日出戰德州哈靈根（Harlingen）代表隊，以11比4再下一城；隔日對戰墨西哥代表隊，以2比0獲勝，最終在決賽以1比7敗給地主隊拉雷多青棒隊，拿下亞軍。

辦事處指出，大會舉行頒獎典禮後，蕭伊芳透過視訊方式勉勵台灣選手，感謝他們的付出，在賽場上展現團隊默契和拚搏精神，「不僅再次讓世界看見台灣棒球的堅強實力，更為台美體育交流搭起堅固的友誼橋梁」，期許選手們未來在棒球舞台上再創佳績。

桃園市隊今年奪得王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍，取得代表台灣參加2026年美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽的資格。台灣去年由新北市隊（穀保）代表參賽、成功奪冠。