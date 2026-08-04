中職／洋砲對決！威克首局就轟三分砲 樂天桃猿8：1大勝台鋼雄鷹

下半季戰績暫居領先的樂天桃猿今天與台鋼雄鷹在嘉義棒球場交手，首局樂天洋砲威克就擊出三分砲給台鋼先發投手黃子豪迎頭痛擊，加上先發投手威能帝主投6局僅被擊出2支安打、失1分，最終樂天就以8：1輕取台鋼。

樂天在今天賽前以11勝7敗在戰績榜暫居領先，至於台鋼則是以1場勝差排名在第3名，兩隊今天也分別排出威能帝與黃子豪掛帥先發，不過受到天氣導致場地積水影響，比賽延至7點45分才正式開打。

而今天也是兩隊洋砲魔鷹與威克首次同場比拚，其中威克在首局林立、陳晨威接連靠著安打與四壞球上壘後，隨即擊出一支左外野方向三分砲，給相隔兩個多月再度先發的黃子豪震撼教育。

6局上半樂天攻勢再起，在林子偉安打上壘，林政華獲得保送後，梁家榮犧牲短打加上失誤，讓林子偉一口氣衝回本壘，而今天球棒火燙的馬傑森更是與林立接連擊出安打，幫助樂天單局再灌進4分奠定勝基，最終樂天就以8：1擊敗台鋼。

樂天威能帝今天先發6局僅被敲出2支安打僅失1分，並送出4次奪三振，至於馬傑森與林立都有單場三安打的猛打賞表現。