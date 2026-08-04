中職／德保拉先發7局無失分 中信兄弟5：0退富邦擺脫墊底

下半季戰績墊底的中信兄弟與富邦悍將今天在洲際棒球場交手，第二局中信就趁著富邦先發投手阿部雄大遭遇控球亂流攻下2分，最終中信也在先發的德保拉主投7局0失分，以及牛棚接力封鎖下，以5：0完封富邦，擺脫戰績墊底。

中信今天在主場迎戰富邦，由洋投德保拉掛帥先發對決富邦阿部雄大，儘管首局首打席德保拉就被孔念恩敲出安打，不過隨後也讓林澤彬敲出雙殺打，接下來幾局他也愈投愈穩，儘管第三、七局兩度讓富邦攻佔得點圈，但最終富邦打線都敗興而歸，最終主投7局雖被敲出8支安打，但0失分退場。

反觀阿部雄大今天在首局就送出2次奪三振後，二局下卻遭遇控球亂流，一度形成無人出局滿壘，中信也靠著高宇杰的高飛犧牲打先馳得點，隨後張仁瑋佑擊出一壘安打送回二壘的江坤宇，前兩局打完中信也取得2：0領先。

四局下中信攻勢再起，阿部雄大在先對江坤宇投出四壞球保送後，又接連被岳東華、高宇杰擊出安打，再拿下1分，也將阿部雄大給打下場。

反觀富邦的打線儘管陸續有攻勢，甚至在7局上靠著兩支安打攻佔得點圈，但關鍵時刻王念好卻遭到德保拉三振化解危機。7局下半中信曾頌恩則是再補上一記兩分砲，幫助中信最終就以5：0收下2連勝，也拿下下半季第8勝擺脫墊底。