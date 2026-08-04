韓職／王彥程第10勝到手 創亞洲外援首位雙位數勝投紀錄

韓職韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程，今天對三星獅隊上演好投，主投6局、106球無失分，飆出7次三振與2個保送，僅被擊出3支安打，率隊以4：1獲勝，王彥程順利奪下本季第10勝，不僅登上勝投王榜首，更寫下韓職實施亞洲外援制度後，史上首位拿下單季雙位數勝投的亞洲外援，並持續刷新台灣投手單季最多勝紀錄。

王彥程今天在作客大邱球場的賽事中先發上陣，開局雖出現保送與失誤亂局，但靠雙殺打化解危機，隨後展現宰制力，送出7K、完封6局，繳出本季第7場優質先發，防禦率下降至3.34。反觀三星先發投手控球失準，5局上滿壘時送出觸身球與連續保送奉送3分，4.2局失3分吞敗。

去年以年薪10萬美元加盟韓華的王彥程，本季化身表現搶眼，多項指標高居隊內第一，此役摘下第10勝後，他也與LG雙子任燦圭並列聯盟勝投王。在日前拿下第8勝後他就已經超越王維中，創下台灣投手在韓職的單季最多勝紀錄，如今將持續刷新台灣旅韓投手的歷史新頁。