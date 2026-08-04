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棒球／亞運棒球培訓赴日交流賽 鄭俊瑋1安1打點跑2盜
亞運棒球項目台灣培訓隊赴日移地訓練，與日本社會人隊交流賽今天第2戰，培訓隊打線受制，僅在首局靠著鄭俊瑋適時安打攻下唯一1分，終場以1比3吞敗；鄭俊瑋1安1打點、跑2盜。
備戰2026年名古屋亞運，棒球項目培訓隊赴日本移地訓練總計安排8場實戰，昨天首戰搶勝，今天第2戰與日本社會人隊三菱重工West隊交手，派出來自台灣電力公司棒球隊的投手郭子銓先發。
郭子銓開賽有狀況，1局上1人出局後投出觸身球保送，接著被西岡武藏敲出2分砲，及時回穩，沒有擴大失分危機，4局續投再有危機，被敲安打、接連暴投後，因高飛犧牲打再掉1分。
培訓隊打線受制，僅在1局下陳孝允安打上壘，靠對方先發投手接連暴投、站上三壘，鄭俊瑋適時安打，送回培訓隊唯一1分；培訓隊2局下單局雖再有2支安打，但缺適時一擊，今天團隊敲出7支安打，僅攻下1分。
郭子銓總計用83球先發投3.2局，被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出1次三振、4次四死球保送，失掉3分責失分、承擔敗投；鄭俊瑋今天單場3打數敲出1支安打，選到1次四壞保送，跑出2次盜壘成功，貢獻1打點。
三菱重工West隊先發投手藤居海斗總計用78球投5局，被敲出5支安打，投出2次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分、拿下勝投。
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