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影／陳鏞基引退哽咽謝3個媽媽 最大遺憾無緣大聯盟

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
43歲統一獅老將陳鏞基（中）今天舉行引退記者會，孩子們送上花束給予祝福。記者季相儒／攝影
43歲統一獅老將陳鏞基（中）今天舉行引退記者會，孩子們送上花束給予祝福。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。他表示，母親從小鼓勵他勇敢追夢，岳母從學生時代一路照顧他，而妻子獨立扛起家庭，更是他的「心靈諮商師」。

陳鏞基表示，棒球是他最愛的事情，也是人生不可或缺的一部分，即使離開球員身分一定會不捨，但「我不後悔」，未來仍會持續投入棒球、傳承經驗給後輩。他也坦言，職棒生涯唯一遺憾就是沒能站上大聯盟，「大家都說我因為國家隊耽誤了旅美發展，但我真的不後悔。」

談到引退賽將回到家鄉台東舉行，陳鏞基說，這將是他職業生涯第一次、也是最後一次在台東球場出賽，希望讓年邁親友能就近見證他的職棒生涯。最後他以「Amazing」形容自己的棒球人生，笑說一路充滿未知與挑戰，但很慶幸自己勇敢走過來，也期待球迷進場陪伴他完成最後的球員旅程。

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，統一獅球團推出引退記念商品。記者季相儒／攝影
43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，統一獅球團推出引退記念商品。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。記者季相儒／攝影
43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，陳鏞基表示，棒球是他最愛的事情，也是人生不可或缺的一部分。記者季相儒／攝影
43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，陳鏞基表示，棒球是他最愛的事情，也是人生不可或缺的一部分。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，談到引退賽將回到家鄉台東舉行，陳鏞基說，這將是他職業生涯第一次、也是最後一次在台東球場出賽，希望讓年邁親友能就近見證他的職棒生涯。記者季相儒／攝影
43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，談到引退賽將回到家鄉台東舉行，陳鏞基說，這將是他職業生涯第一次、也是最後一次在台東球場出賽，希望讓年邁親友能就近見證他的職棒生涯。記者季相儒／攝影

陳鏞基 大聯盟 媽媽

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43歲的統一7-eleven獅老將陳鏞基即將在季後引退，在今天的引退記者會上陳鏞基也特別感謝生命中的「三個媽媽」，包括自己的母親、岳母以及老婆，讓他能在棒球路上一路安心追夢，最後他也用「Amazing」來形容自己的球員生涯，儘管一路充滿未知與挑戰，但仍用趕走了過來，才有如此精彩的棒球人生。

影／陳鏞基引退哽咽謝3個媽媽 最大遺憾無緣大聯盟

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。他表示，母親從小鼓勵他勇敢追夢，岳母從學生時代一路照顧他，而妻子獨立扛起家庭，更是他的「心靈諮商師」。

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