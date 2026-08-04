影／陳鏞基引退哽咽謝3個媽媽 最大遺憾無緣大聯盟

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。他表示，母親從小鼓勵他勇敢追夢，岳母從學生時代一路照顧他，而妻子獨立扛起家庭，更是他的「心靈諮商師」。

陳鏞基表示，棒球是他最愛的事情，也是人生不可或缺的一部分，即使離開球員身分一定會不捨，但「我不後悔」，未來仍會持續投入棒球、傳承經驗給後輩。他也坦言，職棒生涯唯一遺憾就是沒能站上大聯盟，「大家都說我因為國家隊耽誤了旅美發展，但我真的不後悔。」

談到引退賽將回到家鄉台東舉行，陳鏞基說，這將是他職業生涯第一次、也是最後一次在台東球場出賽，希望讓年邁親友能就近見證他的職棒生涯。最後他以「Amazing」形容自己的棒球人生，笑說一路充滿未知與挑戰，但很慶幸自己勇敢走過來，也期待球迷進場陪伴他完成最後的球員旅程。

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，統一獅球團推出引退記念商品。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，回顧22年棒球生涯時一度哽咽，特別感謝生命中的「三個媽媽」母親、岳母與妻子，讓他一路無後顧之憂追逐棒球夢。記者季相儒／攝影

43歲統一獅老將陳鏞基今天舉行引退記者會，陳鏞基表示，棒球是他最愛的事情，也是人生不可或缺的一部分。記者季相儒／攝影