中職／引退不是結束而是換個角色 陳鏞基懷感恩心迎最後舞台

隨著職棒生涯正式邁入倒數階段，統一獅隊43歲老將陳鏞基今天在引退記者會上面對即將到來的「畢業典禮」，內心充滿感恩與不捨。面對兒女對於「引退」的懵懂，他溫柔向孩子解釋，「以後在電視上看不到爸爸打球了，但對我來說引退不是結束，只是換個方式為棒球付出。」

談到觸發引退實感的關鍵時刻，陳鏞基透露日前在高雄澄清湖棒球場比賽時，看著客隊走道旁球童休息的位置，腦海突然浮現學生時期的青澀畫面，「以前我就是坐在那邊送球、撿球棒，從那裡開始我的棒球路，沒想到轉眼間就要畢業了。」這次球隊特別安排他回到家鄉台東舉辦主場賽事，讓他倍感珍惜，直言能在球員生涯尾聲讓親友近距離感受職業賽事的熱情，是球團給他最美好的禮物。

看著高國慶、潘威倫、胡金龍等戰友陸續舉辦盛大的引退儀式，陳鏞基坦言自己過去總是不敢多想，「他們在場上致詞時，我常會刻意避開不聽，因為我怕我自己受不了，不敢想像輪到我站在那裡的那一天。」如今真的輪到自己告別，他表示會懷著感恩的心，感謝身邊所有幫助過他的人與對手，好好跟全台球迷說再見，「等我該講完的講完，要哭再哭。」

回顧引退影片中2011年剛返台加盟獅隊時的場景，陳鏞基感觸良多，當時職棒遭受環境風暴衝擊，一場比賽僅一、兩百人進場，如今假日動輒吸引上萬名球迷，大巨蛋與亞太棒球場等新硬體設施也相繼啟用。看著年輕新星一進職棒就能在極佳環境中奮戰，陳鏞基語帶羨慕地說，「我們這世代經歷過最艱難的時期，挺過來了，大家真的都辛苦了。希望年輕球員要珍惜現在的環境，更清楚如何當好一個職業球員。」