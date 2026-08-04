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中職／陳鏞基將引退感謝生命中的三個媽媽 稱只要笑好事就會發生
43歲的統一獅老將陳鏞基即將在季後引退，在今天的引退記者會上陳鏞基也特別感謝生命中的「三個媽媽」，包括自己的母親、岳母以及老婆，讓他能在棒球路上一路安心追夢，最後他也用「Amazing」來形容自己的球員生涯，儘管一路充滿未知與挑戰，但仍用趕走了過來，才有如此精彩的棒球人生。
出生於台東縣成功的陳鏞基，國中畢業後就離開家鄉前往高苑工商就讀，並在2004年與美國職棒西雅圖水手簽約展開旅美生涯，在經過6年的旅美追夢後，他在2011年回台加入統一獅，並且成為中職史上第8位達成「千安、百轟、百盜」的球員，並幫助球隊拿下3座總冠軍。
今年陳鏞基也宣布將是他球員生涯最後一個賽季，在今天的引退記者會上雖然他依舊掛著招牌笑容，並強調自己一直在提醒大家，只要笑就會有好事發生的理念，但當講到對於家人的感謝時，陳鏞基也一度哽咽。
陳鏞基表示，自己特別要感謝身邊的「三個媽媽」，「第一個媽媽就是我的母親，她一直告訴我要勇敢向夢想前進，一直為我禱告。第二個是我的岳母，她從學生時期就照顧我，到現在是小孩最愛去的外婆家，她是我安心的力量。第三個就是我的老婆，感謝她那麼獨立把家顧得那麼好，也把小孩教得那麼棒，她還會陪我騎重機、逛車展，她是我心裡諮商師，提供我愛與智慧的力量。」
最後陳鏞基在被問到可以用哪個字來形容自己的球員生涯時，他則說：「我會用『Amazing』來形容，因為這一路走來充滿了未知與挑戰，但我很開心也感謝自己勇敢走過來，才有我這麽精彩的棒球人生，這真的很不可思議、『Amazing』。」最後他也向一路支持自己的球迷說，「我只有一句話，謝謝你們愛棒球，因為我自己也很愛，謝謝你們。」
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