中職／引退記者會鼓勵小球員勇敢追夢 陳鏞基：跨出第一步世界無限大

統一獅隊老將陳鏞基將在本賽季後正式引退，今天球團也特地為他舉行引退記者會，並宣布「回家之路」、「鏞不止步」引退系列賽視覺設計、票務、商品發表等，對於將在季後高掛球鞋，陳鏞基也期盼透過自己的故事激勵東部小球員們勇於追夢，只要跨出第一步，世界無限大。

身為中華職棒史上第8位達成「千安、百轟、百盜」的球員，43歲的陳鏞基在今年宣布將於季後正式高掛球鞋，而統一獅球團也特別舉辦「回家之路」，將於8月11、12日將回到陳鏞基故鄉台東棒球場舉行活動，並邀請到陳鏞基親友進行祝福表演，至於9月19、20日則將是回到亞太棒球場舉辦「鏞不止步」引退賽。

在今天的記者會上，包括陳鏞基的家人也到場參與並獻花。陳鏞基在受訪時直言，自己很幸運能夠有機會舉辦引退儀式，因為這不是每個人都有的機會，但真正讓他感覺到「畢業典禮」近了，則是最後一次在澄清湖球場出賽，「上半季的時候身體出了一些狀況，覺得還好還有時間，但真正感覺到時間快到是在澄清湖那場，那是我人生最後一場澄清湖比賽，真正感受到『畢業典禮』快到了。因為我從高一就在澄清湖球場當球僮，看著洪一中等前輩他們在打球，那球場有很多回憶，而且我高中在高苑讀書，那球場回憶真的很多。」

談到從家鄉台東到後來前往高雄求學，甚至跨海前往美國挑戰大聯盟，最後回到台南加入統一獅，陳鏞基也期盼用自己的故事鼓勵所有熱愛棒球的東部小球員，「我覺得台東是我的起點、我的家鄉，這次回台東我覺得不是結束，而是給東部小朋友夢想起點。不管出生在哪裡，只要勇敢做夢、努力實踐，我覺得夢想不遠。真的要勇敢踏出去，像我一樣勇敢踏出太平洋到美國，只要勇敢踏出一步，這世界無限大，一切都不是不可能。」

今天引退記者會也公布「鏞不止步」陳鏞基引退視覺，整體畫面採用高飽和度的橘色、紅色與金黃色為主來襯托整體視覺照片，並用火焰、爆炸特效張力強調台灣轟炸基的奮戰精神，以及鏞不止步的活動主題設定，選手影像以鏞基各時期比賽照片組合，將投打跑守各種不同奮戰身影的鏞基呈現於畫面上，從年輕時的無懼到老將時的沉穩，完整展現其職業生涯的豐富歷程。

鏞不止步的小標字樣Malalikec，是阿美族諺語中團結一致的意思，除了象徵鏞基在球隊中的領導地位外，也象徵其在原住民球員中不可動搖的傳奇地位，永遠鏞不止步的Mayaw Ciru--陳鏞基。