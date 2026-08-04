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中職／厚植投手陣容 樂天桃猿簽下日職資歷育成洋將京山將彌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
樂天桃猿球團今天正式宣佈，簽下擁有日、韓職棒資歷的右投手京山將彌。圖／樂天桃猿提供
樂天桃猿球團今天正式宣佈，簽下擁有日、韓職棒資歷的右投手京山將彌。圖／樂天桃猿提供

樂天桃猿球團今天正式宣佈，簽下擁有日、韓職棒資歷的右投手京山將彌，京山將彌將以育成洋將身份加盟，球團預計安排其擔任二軍先發投手，透過完整的輪值調整，為球隊厚植先發戰力。

現年28歲的京山將彌，職業生涯起步於日本職棒橫濱DeNA海灣之星，生涯在一軍累積出賽84場，主投277.2局，繳出14勝23敗、6中繼成功的成績。他曾於2018年展現出色先發潛力，單季奪下6勝；2024年更以防禦率2.01的優異表現，助隊奪下日本一總冠軍。2026年京山將彌轉戰韓職樂天巨人隊，進一步豐富了國際職棒經歷。

對於加盟樂天桃猿，京山將彌表示，「很榮幸能加入樂天桃猿，我已做好準備全力以赴，將過去在日、韓所學的經驗發揮出來，為球隊做出貢獻。」

樂天桃猿球團表示，京山將彌具備豐富的一軍實戰經驗，透過二軍先發賽事的磨練，協助他適應台灣的比賽環境，期待他能發揮過往的先發王牌身手，持續強化球隊投手陣容的深度與競爭力。  

樂天桃猿 日職 中職

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