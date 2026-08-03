快訊

川普伊朗戰爭下一關？外媒揭恐遭遇習近平「太平洋陷阱」

分科錄取門檻下修！台大醫不採英文「估這級分可上」 理工、醫學系降5至7級分

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運／棒球培訓赴日交流賽 劉致榮中繼最速148公里

中央社／ 台北3日電
名古屋亞運棒球項目培訓隊恢復集訓，具旅外資歷投手劉致榮（圖）加入，近日練習賽為睽違超過1年的實戰登板，首場比賽就投出不錯的球速。 中華民國棒球協會提供
名古屋亞運棒球項目培訓隊恢復集訓，具旅外資歷投手劉致榮（圖）加入，近日練習賽為睽違超過1年的實戰登板，首場比賽就投出不錯的球速。 中華民國棒球協會提供

名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日本移地訓練，今天首場與日本社會人隊比賽，黃玠瀚先發5局失1分好投壓制，具旅美資歷的投手劉致榮中繼登板最速148公里，培訓隊以8比1奪首勝。

備戰今年9月舉行的名古屋亞運，棒球項目台灣代表隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊1日啟程赴日本移地訓練，先後在神戶、名古屋安排共8場交流賽。

培訓隊今天首場與日本社會人隊交流賽，由今年選秀獲得中職中信兄弟指名的投手黃玠瀚先發，開賽稍微有狀況，四壞保送首名打者，1人出局後被敲出安打，接著因高飛犧牲打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

黃玠瀚2局過後回穩，2到5局僅再被敲出1支安打，沒有失分；培訓隊6局下換上林志穎登板中繼，讓對手3上3下。

7局下培訓隊投手劉致榮接手登板，先連續飆出2次三振，接著投出四壞保送，再讓打者敲出二壘方向滾地球出局、沒有失分。

王宇傑8局下登板，雖有被敲出1支安打，投出1次四壞保送，但沒有失分，9局下王政浩後援關門，替球隊守住勝利。

黃玠瀚總計用64球投5局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，先發好投，拿下勝投。

27歲投手劉致榮6月中遭美職波士頓紅襪隊釋出，沒有投入中職選秀，續拚延續旅外生涯的機會，返台後加入亞運培訓隊，7月24日久違實戰登板，飆速152公里。

劉致榮今天在赴日交流賽中繼登板，總計用16球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，最快球速148公里。

培訓隊5局上抓準對方投手、守備都有狀況，單局5支安打、3次四死球保送，加上2次守備失誤，一口氣打了13人次，攻下8分大局，以8比1贏得首場比賽勝利。

亞運 劉致榮 棒球

延伸閱讀

日職／張峻瑋優質先發飆速156公里 奪二軍本季第5勝

MiLB／鄧愷威3A中繼連抓5個出局數 投1.2局3K無失分

中職／陳鏞基2安包辦2分打點 助獅止敗獲MVP

MiLB／林振瑋2A先發5.1局失3分 奪個人本季第4勝

相關新聞

棒球／體壇政治…爭棒協、籃協 總統牌連番失靈

經濟部前部長郭智輝在中華棒球協會理事長之爭中落選，賴清德姪子、基隆市議會議長童子瑋日前競選中華籃球協會理事長也失利，兩人都與賴清德總統有親近關係，接連爭取體育協會龍頭都未果。

亞運／棒球培訓赴日交流賽 劉致榮中繼最速148公里

名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日本移地訓練，今天首場與日本社會人隊比賽，黃玠瀚先發5局失1分好投壓制，具旅美資歷的投手劉致榮...

中職／雄鷹黃子豪隔逾2個月返一軍先發 桃猿派威能帝應戰

中職台鋼雄鷹隊明天與樂天桃猿交手，派出本土投手黃子豪先發，也是黃子豪睽違2個多月再回一軍出賽，拚本季首勝，桃猿隊派出洋投...

中職／UniGirls主題日下周台南登場 HUR+展現獨特舞台魅力

統一獅隊UniGirls年度盛事「第一次心動」主題日，將於8月15、16日在亞太成棒主球場登場，推出成軍第5首全新單曲「第一次心動」，以韓系甜美風格為主軸，打造專屬女孩們的青春戀愛篇章，展現最青春、最有活力的樣貌。

中職／兄弟攜手鬼滅之刃前進大巨蛋 公布聯名主題周售票資訊

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動，球團今天正式公布平日主場賽事聯名活動，以及備受期待的《中信兄弟X鬼滅之刃─決戰無限城》聯名主題周售票資訊。

棒球／出掌棒協… 周玲妏找資源一流

中華民國棒球協會昨天舉行理監事改選，中國信託育樂公司副總經理周玲妏當選新任理事長，周曾連任四屆高雄市議員，二○一八年連任失利後轉任旅遊業，二○二○年陳其邁補選上任高雄市長後，延攬周擔任觀光局長，周不拘小節，好友都習慣稱她「周董」，被評價「找資源能力一流」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。