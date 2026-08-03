亞運／棒球培訓赴日交流賽 劉致榮中繼最速148公里

名古屋亞運棒球項目培訓隊赴日本移地訓練，今天首場與日本社會人隊比賽，黃玠瀚先發5局失1分好投壓制，具旅美資歷的投手劉致榮中繼登板最速148公里，培訓隊以8比1奪首勝。

備戰今年9月舉行的名古屋亞運，棒球項目台灣代表隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊1日啟程赴日本移地訓練，先後在神戶、名古屋安排共8場交流賽。

培訓隊今天首場與日本社會人隊交流賽，由今年選秀獲得中職中信兄弟指名的投手黃玠瀚先發，開賽稍微有狀況，四壞保送首名打者，1人出局後被敲出安打，接著因高飛犧牲打失掉1分，但沒有擴大失分危機。

黃玠瀚2局過後回穩，2到5局僅再被敲出1支安打，沒有失分；培訓隊6局下換上林志穎登板中繼，讓對手3上3下。

7局下培訓隊投手劉致榮接手登板，先連續飆出2次三振，接著投出四壞保送，再讓打者敲出二壘方向滾地球出局、沒有失分。

王宇傑8局下登板，雖有被敲出1支安打，投出1次四壞保送，但沒有失分，9局下王政浩後援關門，替球隊守住勝利。

黃玠瀚總計用64球投5局，僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分，先發好投，拿下勝投。

27歲投手劉致榮6月中遭美職波士頓紅襪隊釋出，沒有投入中職選秀，續拚延續旅外生涯的機會，返台後加入亞運培訓隊，7月24日久違實戰登板，飆速152公里。

劉致榮今天在赴日交流賽中繼登板，總計用16球投1局，沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振，最快球速148公里。

培訓隊5局上抓準對方投手、守備都有狀況，單局5支安打、3次四死球保送，加上2次守備失誤，一口氣打了13人次，攻下8分大局，以8比1贏得首場比賽勝利。