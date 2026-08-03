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中職／雄鷹黃子豪隔逾2個月返一軍先發 桃猿派威能帝應戰

中央社／ 台北3日電
台鋼雄鷹先發投手黃子豪。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹先發投手黃子豪。 聯合報系資料照

中職台鋼雄鷹隊明天與樂天桃猿交手，派出本土投手黃子豪先發，也是黃子豪睽違2個多月再回一軍出賽，拚本季首勝，桃猿隊派出洋投威能帝應戰。

雄鷹隊明天起與桃猿2連戰，將先在嘉義市立棒球場交手，接著回到高雄澄清湖棒球場；雄鷹隊明天派出本土21歲投手黃子豪先發。

黃子豪今年球季有1場一軍先發登板紀錄，為5月28日對中信兄弟，投4.1局失掉2分責失分、無關勝敗，隔天就下到二軍，下二軍後近6場出賽，有4場先發、2場中繼，最長投球局數為5.1局。

黃子豪8月1日二軍對味全龍隊先發，開賽面對4名打者，被敲出1支安打，投出3次四壞保送，三振抓下第1個出局數後就退場；總計用25球投0.1局，失掉1分責失分、無關勝敗，最快球速148公里。

黃子豪明天將睽違逾2個月回一軍先發，本季一軍沒有與桃猿交手紀錄，生涯與桃猿交手1場先發、2場後援，投5.1局失掉5分（4分責失分），沒有勝敗成績，對戰防禦率6.75。

桃猿隊明天將派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝本季一軍對雄鷹2場先發出賽都拿下勝投，投12局失掉2分都非責失分，投出11次三振，防禦率維持0。

中職明天另外一場比賽，中信兄弟在台中洲際棒球場主場迎戰富邦悍將，派出洋投德保拉（Jose DePaula）先發，悍將先發投手為日籍投手阿部雄大。

威能帝 桃猿 樂天桃猿

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