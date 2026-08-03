中職／UniGirls主題日下周台南登場 HUR+展現獨特舞台魅力

統一獅隊UniGirls年度盛事「第一次心動」主題日，將於8月15、16日在亞太成棒主球場登場，推出成軍第5首全新單曲「第一次心動」，以韓系甜美風格為主軸，打造專屬女孩們的青春戀愛篇章，展現最青春、最有活力的樣貌。

「第一次心動」將在8月14日對富邦悍將隊賽前首度公開發表，15日活動特別邀請台灣實力派唱跳女團 HUR+擔任開球嘉賓及賽前表演嘉賓，也是HUR+首次以團體身分踏上職棒球場演出，當天成員將換上「第一次心動」主題球衣，以充滿爆發力的唱跳實力點燃現場氣氛，讓球迷感受她們獨特的舞台魅力。

HUR+由台灣選秀節目《菱格世代 DD52》及《未來少女 NEXT GIRLZ》成員組成的九人女團。2020年《菱格世代 DD52》「風暴黑桃」成員裴頡、利善榛、巴倫月、C.HOLLY、連穎、席子淇組成HUR，並以首支單曲《PAIN KILLER》正式出道，MV突破百萬觀看次數。

2023年參加《未來少女 NEXT GIRLZ》組成「 緋紅魅影 CRIMZON 」加入3名新成員佟凱玲、林詩雅、香蘭成立HUR+，推出《BOSSY》、《GODDESS》等多首代表作品。

HUR+憑藉高水準唱跳實力及鮮明的舞台風格深受粉絲喜愛，自選秀節目成團後，陸續登上知名音樂獎頒獎典禮、跨年晚會及大型音樂節演出，今年更迎來首場大型專場演唱會，展現持續成長的舞台實力，成為台灣新生代女團的重要代表之一。

UniGirls連續3天全員出席「第一次心動」主題日，目前預售票於全台統一超商ibon售票系統https://reurl.cc/NOXKnn熱賣中。