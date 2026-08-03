快訊

超現實又來了！西方男性凝視與女性主體藝術一次看

川普8度喊結束伊朗戰爭！遭酸該拿和平獎 美伊協議仍看伊朗下一步

致癌油案遭質疑知情不報 經濟部：台糖是受害者也是「好寶寶」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／UniGirls主題日下周台南登場 HUR+展現獨特舞台魅力

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
HUR+將於8月15日擔任統一獅隊開球嘉賓及賽前表演嘉賓。圖／統一獅隊提供
HUR+將於8月15日擔任統一獅隊開球嘉賓及賽前表演嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊UniGirls年度盛事「第一次心動」主題日，將於8月15、16日在亞太成棒主球場登場，推出成軍第5首全新單曲「第一次心動」，以韓系甜美風格為主軸，打造專屬女孩們的青春戀愛篇章，展現最青春、最有活力的樣貌。

「第一次心動」將在8月14日對富邦悍將隊賽前首度公開發表，15日活動特別邀請台灣實力派唱跳女團 HUR+擔任開球嘉賓及賽前表演嘉賓，也是HUR+首次以團體身分踏上職棒球場演出，當天成員將換上「第一次心動」主題球衣，以充滿爆發力的唱跳實力點燃現場氣氛，讓球迷感受她們獨特的舞台魅力

HUR+由台灣選秀節目《菱格世代 DD52》及《未來少女 NEXT GIRLZ》成員組成的九人女團。2020年《菱格世代 DD52》「風暴黑桃」成員裴頡、利善榛、巴倫月、C.HOLLY、連穎、席子淇組成HUR，並以首支單曲《PAIN KILLER》正式出道，MV突破百萬觀看次數。

2023年參加《未來少女 NEXT GIRLZ》組成「 緋紅魅影 CRIMZON 」加入3名新成員佟凱玲、林詩雅、香蘭成立HUR+，推出《BOSSY》、《GODDESS》等多首代表作品。

HUR+憑藉高水準唱跳實力及鮮明的舞台風格深受粉絲喜愛，自選秀節目成團後，陸續登上知名音樂獎頒獎典禮、跨年晚會及大型音樂節演出，今年更迎來首場大型專場演唱會，展現持續成長的舞台實力，成為台灣新生代女團的重要代表之一。

UniGirls連續3天全員出席「第一次心動」主題日，目前預售票於全台統一超商ibon售票系統https://reurl.cc/NOXKnn熱賣中。

中職 魅力 舞台

延伸閱讀

中職／子瑜的賊賊、王彥程的偶像！樂天桃猿邀TWICE娜璉大巨蛋開唱

青春回來了！2026屏東青春祭8月14日起連嗨三天 音樂、街舞、市集免費玩到夜晚

「台灣巨砲」陳金鋒重返球場！ 星宇邀請擔任道奇隊星宇日開球嘉賓

中職／兄弟攜手鬼滅之刃前進大巨蛋 公布聯名主題周售票資訊

相關新聞

中職／UniGirls主題日下周台南登場 HUR+展現獨特舞台魅力

統一獅隊UniGirls年度盛事「第一次心動」主題日，將於8月15、16日在亞太成棒主球場登場，推出成軍第5首全新單曲「第一次心動」，以韓系甜美風格為主軸，打造專屬女孩們的青春戀愛篇章，展現最青春、最有活力的樣貌。

中職／兄弟攜手鬼滅之刃前進大巨蛋 公布聯名主題周售票資訊

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動，球團今天正式公布平日主場賽事聯名活動，以及備受期待的《中信兄弟X鬼滅之刃─決戰無限城》聯名主題周售票資訊。

棒球／女性黑馬…周玲妏 當選棒協理事長

中華棒球協會昨進行第十四屆理事長選舉，中信育樂公司副總經理周玲妏確定當選，成為棒協首位女領導人，接下原任理事長辜仲諒的重任，最近動作十分積極的經濟部前部長、科技企業家郭智輝「吊車尾」獲選理事，無緣更上一層樓，坦然接受事實。

棒球／體壇政治…爭棒協、籃協 總統牌連番失靈

經濟部前部長郭智輝在中華棒球協會理事長之爭中落選，賴清德姪子、基隆市議會議長童子瑋日前競選中華籃球協會理事長也失利，兩人都與賴清德總統有親近關係，接連爭取體育協會龍頭都未果。

棒球／出掌棒協… 周玲妏找資源一流

中華民國棒球協會昨天舉行理監事改選，中國信託育樂公司副總經理周玲妏當選新任理事長，周曾連任四屆高雄市議員，二○一八年連任失利後轉任旅遊業，二○二○年陳其邁補選上任高雄市長後，延攬周擔任觀光局長，周不拘小節，好友都習慣稱她「周董」，被評價「找資源能力一流」。

棒球／棒協改選配票得宜 新任理事多中信體系

近來頻頻造勢的經濟部前部長郭智輝昨天在中華棒球協會理事長改選失利，選舉結果說明棒協改選仍由中信掌控大局，新任理事幾乎都是中信體系，原任理事長辜仲諒提拔的人是最後贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。