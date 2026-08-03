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中職／兄弟攜手鬼滅之刃前進大巨蛋 公布聯名主題周售票資訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動。圖取自Passion Sisters
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動。圖取自Passion Sisters

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動，球團今天正式公布平日主場賽事聯名活動，以及備受期待的《中信兄弟X鬼滅之刃─決戰無限城》聯名主題周售票資訊。

首波登場是8月25、26日迎戰樂天桃猿隊的《Be with you! 中信兄弟 X Esther Bunny聯名主題日》，可愛又具有時尚感的Esther Bunny與好朋友首次來到大巨蛋，並擔任PASSION SISTERS的飛行實習生，除了陪伴球迷一起為場上的兄弟球員吶喊，更要為自己應援。

9月17日對決統一獅隊平日賽事迎來「易遊網企業日」，球迷最期待的抽機票活動再次登場，只要購票進場即擁有抽獎資格；兄弟特別與駐台北韓國代表部攜手合作，賽前帶來台韓文化交流精采演出，打造跨國交流的熱鬧氣氛。

今年下半季最熱血沸騰的壓軸強檔，則是9月18至20日強勢登場的《中信兄弟 X 鬼滅之刃決戰無限城》聯名主題周，兄弟再度攜手《鬼滅之刃》將無限城戰場全面帶進大巨蛋，邀請所有球迷燃起心中的鬥志，共同迎戰關鍵對決。

售票資訊部分，兄弟大巨蛋主場賽事門票將於8月6日12點起在「中信育樂售票網」及「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票；同日晚上6點至8月7日早上9點開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票。

8月7日上午10點到下午5點開放享象悠遊卡會員購買，同日晚上6點到11點59分開放中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票；8月10日中午12點半全面開放購票。

線上購票網址https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_

中信兄弟球團提醒，為保障優先購票權益，請球迷務必提前完成售票網會員申請，並通過手機簡訊與電子郵件認證。購票時請勿同時以多個裝置登入同一帳號，並建議以「單場次單區域」進行結帳，避免多次跳出及重新整理頁面而遭系統登出。

線上預售使用「運動幣」辦法依照各通路規定辦理，詳細售票辦法、各票券使用方法、退換票辦法請參閱中信兄弟官網。

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊下半季將在台北大巨蛋帶來一系列主題活動。圖／中信兄弟隊提供

兄弟 鬼滅之刃 大巨蛋

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